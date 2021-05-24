Источник материала: UDF



Павел Латушко. Фото: nn.by

«Истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной. Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета – обязан», — говорит он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Латушко утверждает, что диспетчеры угрожали сбить самолет Ryanair над Беларусью В Вильнюс из Минска не вылетели 4 гражданина России.