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Латушко утверждает, что диспетчеры угрожали сбить самолет Ryanair над Беларусью

24.05.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Латушко утверждает, что диспетчеры угрожали сбить самолет Ryanair над Беларусью
Павел Латушко. Фото: nn.by
Представитель оппозиции Беларуси Павел Латушко утверждает, что белорусская сторона угрожала сбить пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, в котором летел основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на своем телеграм-канале.

Павел Латушко утверждает, что белорусские диспетчеры приказывали экипажу самолета экстренно сесть в Минске, угрожая тем, что в противном случае он будет сбит.

Также оппозиционер говорит, что именно для того, чтобы сбить пассажирский самолет в случае отказа следовать в Минск, Беларусь подняла в воздух свой истребитель Миг-29.

«Истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной. Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета – обязан», — говорит он.


Латушко подчеркнул, что инцидент является актом государственного терроризма, а это требует срочной реакции со стороны всего мирового сообщества.

Он добавил, что в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России.

23 мая 2021 года в Беларуси экстренно сел самолет Афины-Вильнюс, на борту которого летел основатель признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Белорусские силовики задержали активиста. В телеграм-канале, который связывают с пресс-службой Александра Лукашенко, утверждается, что диктатор лично отдал приказ поднять в воздух истребитель Миг-29, чтобы тот сопровождал пассажирский самолет.
 
Теги: Минск
 
 
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В Вильнюс из Минска не вылетели 4 гражданина России.
 
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