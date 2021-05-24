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Латушко утверждает, что диспетчеры угрожали сбить самолет Ryanair над Беларусью
Источник материала: UDF
Павел Латушко. Фото: nn.by
Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на своем телеграм-канале.
Павел Латушко утверждает, что белорусские диспетчеры приказывали экипажу самолета экстренно сесть в Минске, угрожая тем, что в противном случае он будет сбит.
Также оппозиционер говорит, что именно для того, чтобы сбить пассажирский самолет в случае отказа следовать в Минск, Беларусь подняла в воздух свой истребитель Миг-29.
«Истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной. Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета – обязан», — говорит он.
Латушко подчеркнул, что инцидент является актом государственного терроризма, а это требует срочной реакции со стороны всего мирового сообщества.
Он добавил, что в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России.
23 мая 2021 года в Беларуси экстренно сел самолет Афины-Вильнюс, на борту которого летел основатель признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Белорусские силовики задержали активиста. В телеграм-канале, который связывают с пресс-службой Александра Лукашенко, утверждается, что диктатор лично отдал приказ поднять в воздух истребитель Миг-29, чтобы тот сопровождал пассажирский самолет.
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В Вильнюс из Минска не вылетели 4 гражданина России.
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