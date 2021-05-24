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Премьер Литвы: Пусть правосудие для Ашурка свершит Гаагский трибунал

24.05.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните остро ореагировала на сообщение о смерти в шкловской колонии политзаключенного Витольда Ашурка.



На своей странице в «Твиттере» глава правительства написала, что это известие ее опечалило и одновременно привело в ярость.

«Пусть упокоится его душа в свободе. Пусть для него свершит правосудие Гаагский трибунал», — заявила Шимоните.

О смерти 50-летнего Витольда Ашурка родственникам сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали "остановку сердца", однако его жена сообщила, что ранее он никогда не жаловался на сердце.

Родные и друзья не получали от Витольда писем с конца апреля, хотя до этого письма приходили регулярно.

18 января суд Лидского района (Гродненская область) признал Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и нападении на милиционера во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Он был осужден на пять лет.

8 апреля Гродненский областной суд по результатам рассмотрения апелляции оставил приговор Ашурку без изменений.

Посол США в Беларуси Джули Фишер выразила глубокие соболезнования семье и друзьям гродненского областного координатора движения «За Свободу», члена Партии БНФ Витольда Ашурка. «Он умер в борьбе за свободу и светлое будущее Беларуси», — написала дипломат в «Твиттере».

«Все политические заключенные в Беларуси должны быть освобождены, а режим — привлечен к ответственности», — говорится в соболезновании МИД Эстонии.
 
 
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните остро ореагировала на сообщение о смерти в шкловской колонии политзаключенного Витольда Ашурка.
 
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