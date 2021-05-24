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Я в шоке: Бузова сходила на необычное свидание с новым мужчиной
24.05.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Ольга Бузова намекнула на новый роман: в своем Instagram звезда рассказала о самом необычном свидании.
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Бузова поужинала с новым поклонником: таинственный мужчина арендовал целый парк ради свидания с "поющей ведущей". И хотя Ольга не назвала имени "волшебника", она не смогла скрыть радостных эмоций от увиденного.
Звезда удивилась, когда увидела накрытый стол на веранде с шикарным видом с музыкантами и начала радостно смеяться.
"Я узнала, что никто никогда в этом месте еще не ужинал. Я первая. Сказать, что я в шоке - не сказать ничего", - поделилась Бузова под постом.
Некоторые фолловеры порадовались за Ольгу, но нашлись и те, кто решил поддеть звезду.
"Снова эта наигранность"; "Не надоело делать вид, что счастлива?"; "Бедный новый парень. Весь день снимает ее"; "Разве человек находит время на видео, если счастлив?", - прокомментировали в сети. Напомним, что до этого Бузова
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