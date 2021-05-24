Я в шоке: Бузова сходила на необычное свидание с новым мужчиной

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Ольга Бузова намекнула на новый роман: в своем Instagram звезда рассказала о самом необычном свидании.

Экс-возлюбленная Давида Манукяна устроила себе отпуск после выписки из больницы. Звезда не стала вдаваться в подробности и рассказывать, куда поехала на отдых, но сняла подробное видео своих передвижений. Ведущая покаталась на лошадях, полетала на вертолете, а после похвасталась неожиданным сюрпризом.

Бузова поужинала с новым поклонником: таинственный мужчина арендовал целый парк ради свидания с "поющей ведущей". И хотя Ольга не назвала имени "волшебника", она не смогла скрыть радостных эмоций от увиденного.

Звезда удивилась, когда увидела накрытый стол на веранде с шикарным видом с музыкантами и начала радостно смеяться.

"Я узнала, что никто никогда в этом месте еще не ужинал. Я первая. Сказать, что я в шоке - не сказать ничего", - поделилась Бузова под постом.

Некоторые фолловеры порадовались за Ольгу, но нашлись и те, кто решил поддеть звезду.

"Снова эта наигранность"; "Не надоело делать вид, что счастлива?"; "Бедный новый парень. Весь день снимает ее"; "Разве человек находит время на видео, если счастлив?", - прокомментировали в сети. Напомним, что до этого Бузова стала ведущей X-Factor и рассказала, что переезжает в Беларусь .

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