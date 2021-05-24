Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 24 мая

На торгах 24 мая укрепились американская и российская валюты.





Доллар добавил 0,0012 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5092 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0059 пункта — 3,4129 белорусского рубля за 100 российских.

Евро утратил 0,0025 пункта — 3,0611 белорусского рубля.

Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, продемонстрировали рост .

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