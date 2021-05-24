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Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 24 мая
Источник материала: Навiны
На торгах 24 мая укрепились американская и российская валюты.
Доллар добавил 0,0012 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5092 белорусского рубля.
Российский рубль вырос на 0,0059 пункта — 3,4129 белорусского рубля за 100 российских.
Евро утратил 0,0025 пункта — 3,0611 белорусского рубля.
Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by,
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На торгах 24 мая укрепились американская и российская валюты.
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