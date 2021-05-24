ЕАБР ожидает замедления темпов роста белорусской экономики

Во второй половине 2021 года темпы экономического роста в Беларуси замедлятся. Такое мнение высказали аналитики Евразийского банка развития, комментируя последние статданные страны.





За январь—апрель ВВП увеличился на 2,5% к аналогичному периоду 2020 года.

«Рост экономики продолжает обеспечиваться экспортно ориентированными отраслями промышленности, в первую очередь химическим сектором и машиностроением. Также росту способствуют восстановление внешнего спроса и недооцененность белорусского рубля», — считают аналитики ЕАБР.

В то же время они обращают внимание на слабый внутренний спрос и низкую деловую активность в Беларуси.

«Внутренний розничный товарооборот в апреле вырос на 6,7%, что объясняется эффектом низкой базы прошлого года. Этот показатель, очищенный от сезонности, по расчету ЕАБР, сократился в апреле по отношению к марту, что указывает на слабость потребительского спроса в условиях замедления динамики доходов», — говорится в комментарии ЕАБР.

Инвестиции в основной капитал в апреле уменьшились на 7,5%, констатируют эксперты ЕАБР. Рост национальной экономики за счет экспорта при стагнации внутреннего спроса делает ее подверженной воздействию внешних шоков, считают они.

«Во второй половине 2021 года, по оценкам ЕАБР, рост ВВП Беларуси замедлится по мере завершения активной фазы восстановления экономик торговых партнеров и исчерпания эффекта низкой базы в калийном производстве и нефтепереработке», — прогнозируют аналитики евразийского банка.

Белорусские же власти предполагают, что по итогам первого полугодия экономика вырастет на 2,6%, и видят положительные экономические тенденции.

«По нашим оценкам, в первом полугодии промышленность останется локомотивом роста экономики. Первый квартал показал формирование позитивной динамики восстановления сельского хозяйства и отраслей услуг для населения — розничной торговли, транспорта, гостиниц, общепита, здравоохранения, образования, сфер отдыха и развлечений», — сказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, выступая на заседании правительства на прошлой неделе.

Отечественные экономисты и зарубежные аналитики объясняют рост экономических показателей низкой базой прошлого года, когда в стране на фоне пандемии и из-за недопоставок российской нефти наблюдался спад во многих отраслях.

Аналитики Евразийского банка развития ожидают, что по итогам года рост ВВП Беларуси составит 0,1%, экономисты международного рейтингового агентства Fitch Ratings — 0,7%. Официальный прогноз белорусских властей на этот год предусматривает, что экономика вырастет не менее чем на 1,8%.

Читайте также:

Использованы стоковые изображения от Depositphotos