ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕАБР ожидает замедления темпов роста белорусской экономики

24.05.2021 13:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Во второй половине 2021 года темпы экономического роста в Беларуси замедлятся. Такое мнение высказали аналитики Евразийского банка развития, комментируя последние статданные страны.

ЕАБР ожидает замедления темпов роста белорусской экономики

За январь—апрель ВВП увеличился на 2,5% к аналогичному периоду 2020 года.

«Рост экономики продолжает обеспечиваться экспортно ориентированными отраслями промышленности, в первую очередь химическим сектором и машиностроением. Также росту способствуют восстановление внешнего спроса и недооцененность белорусского рубля», — считают аналитики ЕАБР.

В то же время они обращают внимание на слабый внутренний спрос и низкую деловую активность в Беларуси.

«Внутренний розничный товарооборот в апреле вырос на 6,7%, что объясняется эффектом низкой базы прошлого года. Этот показатель, очищенный от сезонности, по расчету ЕАБР, сократился в апреле по отношению к марту, что указывает на слабость потребительского спроса в условиях замедления динамики доходов», — говорится в комментарии ЕАБР.

Инвестиции в основной капитал в апреле уменьшились на 7,5%, констатируют эксперты ЕАБР. Рост национальной экономики за счет экспорта при стагнации внутреннего спроса делает ее подверженной воздействию внешних шоков, считают они.

«Во второй половине 2021 года, по оценкам ЕАБР, рост ВВП Беларуси замедлится по мере завершения активной фазы восстановления экономик торговых партнеров и исчерпания эффекта низкой базы в калийном производстве и нефтепереработке», — прогнозируют аналитики евразийского банка.

Белорусские же власти предполагают, что по итогам первого полугодия экономика вырастет на 2,6%, и видят положительные экономические тенденции.

«По нашим оценкам, в первом полугодии промышленность останется локомотивом роста экономики. Первый квартал показал формирование позитивной динамики восстановления сельского хозяйства и отраслей услуг для населения — розничной торговли, транспорта, гостиниц, общепита, здравоохранения, образования, сфер отдыха и развлечений», — сказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, выступая на заседании правительства на прошлой неделе.

Отечественные экономисты и зарубежные аналитики объясняют рост экономических показателей низкой базой прошлого года, когда в стране на фоне пандемии и из-за недопоставок российской нефти наблюдался спад во многих отраслях.

Аналитики Евразийского банка развития ожидают, что по итогам года рост ВВП Беларуси составит 0,1%, экономисты международного рейтингового агентства Fitch Ratings — 0,7%. Официальный прогноз белорусских властей на этот год предусматривает, что экономика вырастет не менее чем на 1,8%.

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во второй половине 2021 года темпы экономического роста в Беларуси замедлятся. Такое мнение высказали аналитики Евразийского банка развития, комментируя последние...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Берасці пачалі судзіць пятую групу ў «карагоднай справе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by