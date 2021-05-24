Конфискация 35 млн долларов и 7 лет колонии: хакера отправили за решетку

31-летний житель Калинковичей Андрей Захаревич семь лет занимался коммерческим шпионажем и нажил на этом 35 миллионов долларов в криптовалюте. Он также рассылал ложные сообщения о терактах от имени должностных лиц и блогеров, требуя, в том числе, отставки Лукашенко.



Момент задержания. Кадр из оперативной съемки

Согласно государственному обвинению подсудимый совершил 21 преступление и нанес ущерба в 2650 рублей. Могилевский областной суд приговорил Захаревича к семи годам колонии усиленного режима. Обвинение просило на год больше. Приговор вступит в силу через 10 дней если обвиняемый не обжалует его.

Андрей Захаревич, как следует из материалов дела, взламывал недостаточно защищенные сайты с помощью специальных программ, получал несанкционированный доступ к реквизитам банковских платежных кредитных карточек и другим персональным данным, которые продавал на специальных интернет-ресурсах.

На полученный доход приобретал криптовалюту. На его электронных кошельках следствие выявила более 424 биткоина и 254 биткоина кеш, что по теперешним курсе составляет 35 миллионов долларов. Они конфискованы в доход государства, как добытые преступным путем.

В одном из чатов Захаревич сообщал, что он планирует открыть собственный магазин по продаже кредитных карточек. За данные одной добытой на взломанном сайте карточки ему, якобы, предлагали 10 долларов.

Как следует из обвинения, в базе Захаревича были сведения 243750 владельцев карточек из 114 стран. Кроме того он обладал персональными данными 1371 абонента одного из мобильных операторов, к компьютерной сети которого получил несанкционированный доступ.

Подсудимый настаивал, что преступным путем приобрел только 40 биткоинов. Он не согласился с выводами обвинения, что взламывал сайты из корыстной заинтересованности с 2014 года, как считает следствие. По его словам, сначала его интересовал сам процесс. Заниматься коммерческим шпионажем для обогащения он стал с 2017-го.

Андрей Захаревич, как считает обвинение, также рассылал ложные сообщения о минировании органов государственного управления, судов, силовых ведомств, учреждений образования, а также делал ложные доносы о совершении тяжких преступлений. Среди «заявителей» были Сергей Тихановский, Андрей Паук, Владимир Цыганович.

От имени Тихановского он дважды сообщил об угрозе взрыва в здании Гомельского облсуда, требуя отставки президента и освобождения калинковичского блогера Виталия Манько. От имени Цыгановича угрожал взорвать железнодорожный вокзал в Минске. От имени Паука донес в милицию, что тот, якобы, убил свою жену и ее любовника.

Из объяснения подсудимого следовало, что он делал «заявителями» блогеров, так как они были не согласны с политикой действующей власти и их деятельность считал деструктивной. Кроме того, хотел понаблюдать, как будут реагировать блогеры, когда к ним заявится милиция с обвинениями в совершении теракта или иного преступления.

В одном из чатов Захаревич писал, что рассчитывает получить какую-либо должность, если на президентских выборах победит оппозиция.

Жертвой ложного доноса о совершении преступления Захаревич сделал заместителя начальника Калинковичского РОВД. От имени местного участкового на телефон доверия было сообщено, что заместитель начальника районной милиции избил в своем кабинете человека. Такого инцидента, как выяснила проверка, не было.

Обвинение настаивает: Захаревич угрожал совершением терактов для оказания воздействия на принятие решений органами власти, воспрепятствования политической деятельности, устрашение населения и дестабилизации общественного порядка.

Еще одним эпизодом преступной деятельности Захаревича обвинение назвало планирование избиения в Казахстане местного жителя. Подсудимый объяснял, что к иностранцу имел не неприязнь, так как он не выполнил обязанностей по строительству дома, но деньги за это взял.

Захаревич нанял через интернет людей, которых следствие не установило, чтобы они покалечили обидчика. По мнению подсудимого это преступление нанятые им лица «не собирались совершать» и сообщили, что в Казахстане, якобы, не отыскали того, кого следовало покалечить. За избиение иностранца Захаревич перечислил «киллерам» более 14 тысяч белорусских рублей.

У Андрея Захаревича два высших образования и аспирантура. В Калинковичах он жил в однокомнатной квартире вместе с матерью. Строил, как отмечено в материалах дела, для нее дом. Имел машину, купленную на деньги бабушки. По словам адвоката, Захаревич положительно характеризуется соседями, а также в учреждениях, где учился.

Адвокат называла наказание подзащитному, для которого обвинение просило 8 лет заключения, чрезмерно жестким. По ее мнению, 4 года было бы достаточно. Свою позицию адвокат аргументировала тем, что Захаревич возместил ущерб в полном объеме. Предпринимал меры, чтобы загладить вину и в совершенном раскаялся.

Также в качестве смягчающих вину обстоятельств приводились сотрудничество со следствием и помощь в разоблачении других лиц, совершавших преступления.

В последнем слове Захаревич просил суд наказать его минимальным сроком заключения. Он повторил, что признает вину и раскаивается. Также просил не забирать у матери дом (по приговору судьи Сергея Мазурова, дом и участок земли, приобретенный для его строительства, конфискованы в доход государства), а вот с машины арест был снят.

Задержали Захаревича 30 апреля 2020-го, а обвинение предъявили 8 мая. О его преступной деятельности стало известно в июле. Как следовало из официальных комментариев, искали «электронного террориста» больше года.

В мае 2019-го на сайт СК было прислано сообщение о минировании администрации Мозырского района с требованием снять с должности руководителя. Через четыре дня неизвестный угрожал взорвать Мозырский райсуд. Под подозрение в рассылке ложных сообщений попали несколько человек, но они, как выяснилось, были не виновны.

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