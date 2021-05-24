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Минтруда объяснило, как будут считать зарплаты бюджетников по новым правилам
Источник материала: Onliner
Порядок начисления зарплат бюджетникам в Беларуси меняют часто, но все равно на практике эта сложная система работает с переменным успехом. Отсюда постоянные жалобы и ошибки начисления, а за ними — дополнения, изменения и страдания бухгалтеров по зарплате. На этот раз власти перестраховались и «тестировали» нововведения с помощью специальной группы, чтобы наверняка сохранить уровень зарплат работников, установленный до нововведений.
Речь идет об
Чиновники, работающие над указом, выяснили, что сейчас стимулирующая функция премии практически утрачена: «Указом №27 определено, что на ее выплату направляются средства в размере 5 процентов от сумм окладов работников, а неиспользованные средства, предусмотренные на оплату труда, могут направляться на установление стимулирующих (кроме премии) и компенсирующих выплат. Это привело к необходимости установления государственными органами надбавок, дублирующих функции премии. Кроме этого, и работникам, и руководителям организаций более понятно и привычно материальное стимулирование с учетом оценки результатов ежемесячной работы с использованием премии в более высоких размерах».
Итак, что конкретно изменится для бюджетников с 1 июля?
Установили доплату за сложность работы родителю-воспитателю детского дома семейного типа, детской деревни (городка), у которого на воспитании находится до пяти детей (на период комплектования воспитанниками) — 40% базовой ставки (ранее доплата была от пяти детей).
Это лишь часть изменений, в
Ранее Минтруда отмечало, что нововведения не только упростят, но и сохранят уровень оплаты труда работников, установленный до нововведений.
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