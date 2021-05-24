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Минтруда объяснило, как будут считать зарплаты бюджетников по новым правилам

24.05.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Порядок начисления зарплат бюджетникам в Беларуси меняют часто, но все равно на практике эта сложная система работает с переменным успехом. Отсюда постоянные жалобы и ошибки начисления, а за ними — дополнения, изменения и страдания бухгалтеров по зарплате. На этот раз власти перестраховались и «тестировали» нововведения с помощью специальной группы, чтобы наверняка сохранить уровень зарплат работников, установленный до нововведений.

Речь идет об указе №482 от 22 декабря 2020 года, благодаря которому зарплаты бюджетников станут считать по-новому с 1 июля этого года. Чтобы понять, как его применить на практике и при этом «не допустить и предупредить социальную напряженность в коллективах», понадобились специальная группа из управленцев и работников КГК, а также отдельные разъяснения Минтруда.

Чиновники, работающие над указом, выяснили, что сейчас стимулирующая функция премии практически утрачена: «Указом №27 определено, что на ее выплату направляются средства в размере 5 процентов от сумм окладов работников, а неиспользованные средства, предусмотренные на оплату труда, могут направляться на установление стимулирующих (кроме премии) и компенсирующих выплат. Это привело к необходимости установления государственными органами надбавок, дублирующих функции премии. Кроме этого, и работникам, и руководителям организаций более понятно и привычно материальное стимулирование с учетом оценки результатов ежемесячной работы с использованием премии в более высоких размерах».

Итак, что конкретно изменится для бюджетников с 1 июля?

  • Увеличат сумму премирования бюджетников с 5% до 20% от суммы их оклада в рамках бюджета на оплату труда;
  • Чтобы увеличить долю премирования в объеме стимулирующих выплат, на премирование смогут направлять неиспользованные средства из общего фонда оплаты труда, в том числе неиспользованные в январе — июне этого года.
  • Для медиков отменят надбавку за высокие достижения в труде, а у работников культуры — «за высокие профессиональные и творческие достижения в труде». Вместо этого введут введут новую компенсирующую выплату — базовую доплату,  уберут максимальное ограничение надбавки (не более 200% оклада) за сложность и напряженность, а также увеличат надбавку за обеспечение показателей деятельности бюджетной организации для руководителей медучреждения (с 100% до 200% оклада).
  • Работникам культуры, напротив, введут «надбавку за высокие профессиональные и творческие достижения в работе, сложность и напряженность труда». Она составит от 5% до 25% суммы оклада работника.

Установили доплату за сложность работы родителю-воспитателю детского дома семейного типа, детской деревни (городка), у которого на воспитании находится до пяти детей (на период комплектования воспитанниками) — 40% базовой ставки (ранее доплата была от пяти детей).

Это лишь часть изменений, в разъяснении указаны еще восемь документов, которые регулируют начисление зарплат работников по отдельным сферам.

Ранее Минтруда отмечало, что нововведения не только упростят, но и сохранят уровень оплаты труда работников, установленный до нововведений.

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Порядок начисления зарплат бюджетникам в Беларуси меняют часто, но все равно на практике эта сложная система работает с переменным успехом. Отсюда постоянные...
 
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