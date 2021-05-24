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На проспекте Дзержинского авария с участием мотоциклиста, на месте реанимобиль
Источник материала: Onliner
Наша читательница сообщила в
Судя по расположению транспортных средств, автомобиль пересекал проспект Дзержинского, когда в него врезался мотоцикл.
— Осколков много, приехала реанимация только что, — рассказала корреспонденту Onliner наша читательница.
(будет дополнено)
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Наша читательница сообщила в чат-бот Onliner об аварии на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Хмелевского в Минске. По предварительной информации, мотоцикл...
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