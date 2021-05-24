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На проспекте Дзержинского авария с участием мотоциклиста, на месте реанимобиль

24.05.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наша читательница сообщила в чат-бот Onliner об аварии на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Хмелевского в Минске. По предварительной информации, мотоцикл столкнулся с автомобилем такси, на место аварии прибыл реанимобиль.

Судя по расположению транспортных средств, автомобиль пересекал проспект Дзержинского, когда в него врезался мотоцикл.

— Осколков много, приехала реанимация только что, — рассказала корреспонденту Onliner наша читательница.

На проспекте Дзержинского авария с участием мотоциклиста, на месте реанимобиль
На проспекте Дзержинского авария с участием мотоциклиста, на месте реанимобиль
На проспекте Дзержинского авария с участием мотоциклиста, на месте реанимобиль
На проспекте Дзержинского авария с участием мотоциклиста, на месте реанимобиль

(будет дополнено)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
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Наша читательница сообщила в чат-бот Onliner об аварии на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Хмелевского в Минске. По предварительной информации, мотоцикл...
 
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