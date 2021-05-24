На проспекте Дзержинского авария с участием мотоциклиста, на месте реанимобиль

Источник материала: Onliner

Наша читательница сообщила в чат-бот Onliner об аварии на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Хмелевского в Минске. По предварительной информации, мотоцикл столкнулся с автомобилем такси, на место аварии прибыл реанимобиль.

Судя по расположению транспортных средств, автомобиль пересекал проспект Дзержинского, когда в него врезался мотоцикл.

— Осколков много, приехала реанимация только что, — рассказала корреспонденту Onliner наша читательница.

















(будет дополнено)

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