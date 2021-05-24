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Honor 50 будет первым смартфоном с сервисами Google после санкций, наложенных на Huawei
Источник материала: Onliner
В ноябре 2020 года бренд Honor был продан материнской компанией Huawei компании Shenzhen Zhixin New Information Technology. Это сделали для того, чтобы вывести хотя бы суббренд из-под санкций, наложенных американским правительством. С тех пор смартфоны Huawei не могли комплектоваться предустановленными сервисами Google.
Немецкое подразделение Honor в ответ одному из пользователей о предстоящем смартфоне Honor 50 сообщило, что он получит сервисы и приложения Google. Тем самым Honor удалось уладить за несколько месяцев после перепродажи все нюансы по выходу из-под санкционного режима. Смартфоны бренда теперь смогут на равных конкурировать с другими производителями.
Базовая модель Honor 50, как предполагается, получит чип Qualcomm Snapdragon 778G. А его более продвинутые модели Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+ будут комплектоваться чипами Snapdragon 888.
Android, экран 6.3" AMOLED (1080x2400), HiSilicon Kirin 710F, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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В ноябре 2020 года бренд Honor был продан материнской компанией Huawei компании Shenzhen Zhixin New Information Technology. Это сделали для того, чтобы вывести хотя бы суббренд из-под санкций,...
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