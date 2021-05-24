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Читательница: «Одно и то же кольцо за год подорожало с 135 до 215 рублей, это как?»

24.05.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В марте прошлого года наша читательница Эвелина увидела в Instagram магазина Ziko кольцо из розового золота. Она сделала скриншот с сайта, чтобы не забыть, и отложила покупку. Ожидание растянулось больше чем на год. И каково же было удивление Эвелины, когда она зашла на сайт и увидела понравившееся кольцо уже на 59% дороже. Разбираемся, почему так.

— Я заметила, что подорожали разные модели. Но некоторые очень сильно. Сейчас в принципе не найти кольцо у них по цене в районе 100 рублей, — говорит читательница и показывает скриншот той самой модели.

В марте прошлого года кольцо из розового золота артикула 200086-9К стоило 135 рублей без скидки и 85 рублей со скидкой.

Читательница: «Одно и то же кольцо за год подорожало с 135 до 215 рублей, это как?»

Сейчас на сайте это же кольцо стоит уже 215 рублей. Подорожание составило 59% (без учета скидки).

Читательница: «Одно и то же кольцо за год подорожало с 135 до 215 рублей, это как?»

— Одно и то же кольцо за год подорожало с 135 до 215 рублей, это как? — спрашивает читательница.

Ziko: «Цены на золото выросли, как и курсы валют»

— На момент публикации кольцо входило в ассортимент ювелирных изделий, на которые действовали увеличенные скидки. Тогда скидка была более 30%, — рассказали в отделе маркетинга Ziko. — Сегодня действуют совершенно другие акции. Что касается стоимости ювелирного изделия в целом, то здесь нужно понимать, что она зависит от множества факторов.  Это и стоимость сырья, и изменение курсов валют, так как отдельные материалы закупаются за границей. К примеру, стоимость унции золота за этот календарный год выросла более чем на 27%. Плюс если берем изменения курсов валют, то за этот год доллар вырос также более чем на 20%. Все эти факторы тоже повлияли на цену. Ну и в целом на ювелирные изделия в Беларуси действует свободное ценообразование.

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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В марте прошлого года наша читательница Эвелина увидела в Instagram магазина Ziko кольцо из розового золота. Она сделала скриншот с сайта, чтобы не забыть, и отложила...
 
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