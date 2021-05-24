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Bloomberg: Евросоюз может остановить весь транзит через Беларусь
Источник материала: UDF
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«Осуществляя акт принуждения, белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа», - сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник.
Возможные санкции, по данным
Кроме того, как пишет агентство, может быть приостановлен весь транзит, включая наземные перевозки. Эти шаги будут дополнять пакет санкций, над которым Брюссель работал до инцидента в небе и который собирался представить в следующем месяце.
Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес выступил за скорейший запрет на полеты в Беларусь.
Менендес и главы парламентских комитетов по иностранным делам семи стран Европы, в том числе Литвы и Британии, выступили с совместным заявлением, назвав принудительную посадку самолета в Минске актом пиратства.
Авторы заявления призвали запретить все полеты над Беларусью, в том числе в страну и из нее, а также обратились к странам НАТО и ЕС с предложением ввести дополнительные санкции. Блинкен же потребовал полного расследования действий властей Беларуси, которые, по его словам, поставили под угрозу жизнь пассажиров, в том числе граждан США.
Латвийская авиакомпания airBaltic больше не летает над Беларусью. Об этом сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.
В воздушном пространстве над Беларусью, пока сохраняется стабильный авиатрафик, но отдельные перевозчики стали облетать республику, сообщили Интерфаксу в госкомпании «Белаэронавигация».
Госсекретарь США выступил за скорейшее проведение заседания совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
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