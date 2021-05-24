Какой запрос по Беларуси получила Международная организация гражданской авиации

Источник материала: Салiдарнасць

ICAO принят документ на приостановку полетов над Беларусью после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.

Как отмечает TUT.BY , дополнительные шаги теперь могут включать приостановку полетов авиакомпаний ЕС над Беларусью и запрет «Белавиа» приземляться в аэропортах Евросоюза. Официальный представитель ЕС также сказал, что может обсуждаться приостановка наземного транзита.