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Какой запрос по Беларуси получила Международная организация гражданской авиации
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
ICAO принят документ на приостановку полетов над Беларусью после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.
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ICAO принят документ на приостановку полетов над Беларусью после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.
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