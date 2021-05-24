|
Минздрав Беларуси обнародовал последние данные по коронавирусу
24.05.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая - Sputnik. Всего с начала пандемии в Беларуси подтверждено уже 386 978 случаев заражения, 953 – за последние сутки, сообщает Минздрав в понедельник.
Жертвами болезни за минувшие сутки стали 9 человек, за весь период распространения инфекции - 2780.
Выздоровели 377 105 пациентов (за минувшие сутки - 652 человек).
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число заболевших продолжает снижаться. По сравнению с прошедшими сутками заболело на 299 человек меньше.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)