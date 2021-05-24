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Минздрав Беларуси обнародовал последние данные по коронавирусу

24.05.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Всего с начала пандемии в Беларуси подтверждено уже 386 978 случаев заражения, 953 – за последние сутки, сообщает Минздрав в понедельник.

Жертвами болезни за минувшие сутки стали 9 человек, за весь период распространения инфекции - 2780.

Выздоровели 377 105 пациентов (за минувшие сутки - 652 человек).

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Число заболевших продолжает снижаться. По сравнению с прошедшими сутками заболело на 299 человек меньше.
 
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