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Авиакомпании России летают через Беларусь в штатном режиме
24.05.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая - Sputnik. Авиационные компании Российской Федерации летают в Беларусь и через ее воздушное пространство в штатном режиме, заявила Росавиация.
В минувшее воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании
"Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении", – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Это уже не первая
Несколько европейских авиакомпаний, включая венгерскую Wizz Air, латвийскую airBaltic, литовскую KlasJet заявили, что в понедельник их рейсы были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.
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В ведомстве заявили, что инцидент с самолетом компании Ryanair в Беларуси не повлиял на полетную программу российских авиакомпаний.
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