Авиакомпании России летают через Беларусь в штатном режиме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Авиационные компании Российской Федерации летают в Беларусь и через ее воздушное пространство в штатном режиме, заявила Росавиация.

В минувшее воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair, на борту которого находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич – Беларусь разыскивала его через Интерпол. Ряд европейских структур призвали авиационные власти своих стран не лететь через Беларусь

"Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении", – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению . Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

Несколько европейских авиакомпаний, включая венгерскую Wizz Air, латвийскую airBaltic, литовскую KlasJet заявили, что в понедельник их рейсы были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.

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