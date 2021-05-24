Единственную в мире мироточивую двустороннюю икону привезли в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Православные священники доставили в храм преподобного Сергия Радонежского поселка Туголица Бобруйского района мироточивую икону Божией Матери "Умиление", сообщил портал центра просвещения и милосердия Белорусского экзархата sobor.by.

Богородичная Локотская икона является единственным в мире двусторонним мироточивым образом.

"Икона будет находиться в храме преподобного Сергия Радонежского до 28 мая. Затем ее доставят для поклонения в один из православных храмов Борисова",- сообщил портал.

Чудотворная икона явилась своим чудотворением в одной благочестивой семье поселка Локоть Брянской области, а 2 ноября 1999 года икона замироточила, и в Брянскую область начали стекаться паломники из соседних областей, а также из Беларуси и Украины.

Информационный портал sobor.by. © Photo : Обратная сторона иконы, на которой просматривается Нерукотворный Образ Божией Матери

Кроме множества чудес, икона известна тем, что на ее обратной стороне проявился Нерукотворный Образ Божией Матери. А на нем еще просматривается лик Иисуса Христа как на Туринской плащанице. По имеющимся свидетельствам, икона обильно мироточит с разными благоуханиями.

Как рассказывают священники, икону Божией Матери "Умиление" Локотскую часто берут в паломничество, с ней проводят многодневные крестные ходы.

Икона Божией Матери "Умиление" (Локотская) - литографическая копия знаменитой Дивеевской иконы, перед которой молился преподобный Серафим Саровский.

Читайте также: