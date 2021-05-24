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Лукашенко подписал поправки в закон о СМИ

24.05.2021 14:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 24 мая подписал закон, который корректирует законодательство о средствах массовой информации, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко подписал поправки в закон о СМИ

Палата представителей Национального собрания седьмого созыва приняла законопроект об изменениях по вопросам СМИ во втором чтении 16 апреля (в первом чтении — 2 апреля).

Согласно документу расширяется перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. В частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения аккредитации. Не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.

Генеральному прокурору, прокурорам областей и Минска предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам. Независимо от времени создания СМИ их учредителями не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием.

Вводится возможность лишения аккредитации журналиста СМИ, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен установленный порядок аккредитации, либо распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено умышленное противоправное деяние в процессе профессиональной деятельности.

Закрепляется возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурса, доступ к которому ранее был ограничен.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после официального опубликования. Белорусская ассоциация журналистов, объединяющая сотрудников негосударственных СМИ, не имела возможности участвовать в обсуждении поправок.

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 24 мая подписал закон, который корректирует законодательство о средствах массовой информации, сообщает его пресс-служба.
 
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