|
В ближайшие дни заметно потеплеет
Источник материала: Навiны
В ближайшие несколько дней в Беларуси заметно потеплеет. Об этом свидетельствует краткосрочный прогноз Белгидромета.
Как отмечают синоптики, во вторник-четверг прогнозируется следующая погода:
25 мая
26 мая
27 мая
Использованы стоковые изображения от
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие несколько дней в Беларуси заметно потеплеет. Об этом свидетельствует краткосрочный прогноз Белгидромета.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)