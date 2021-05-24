Залог — брать или нет? Спор по поводу денег «за сохранность» квартиры

Источник материала: Onliner

Рынок аренды жилья был, есть и будет. Несмотря на то что некоторые эксперты все ждут, когда уже минчане начнут сдавать свои квартиры за «коммуналку», к «коммунизму» дело не движется. Собственники как выставляли немалый ценник, так и продолжают это делать. Причем некоторые арендаторы отмечают, что абсолютно все хозяева теперь требуют залог (примерно в размере месяца проживания на квадратных метрах). И этот факт стал предметом спора на форуме.

За залог выступают, естественно, собственники, приводя следующие аргументы.

«Я не буду сдавать без залога. Принципиально. 70 рублей „коммуналки“ заплатить за двушку для меня не проблема (в случае если квартира не будет заселена. — Прим. Onliner). Не могущие заплатить пусть идут лесом. Если залог человек не может дать, я что, идиот, будучи за границей названивать в Беларусь и требовать просроченную оплату ежемесячно? Я знаю таких, которые тянут каждый месяц. Мне такое не надо. Нервов больше, чем это „копье“ за аренду. Понимаете, пока войны нет и я не голодаю, чтобы для арендаторов заказывать цыган и танцы с медведями. Я лучше снижу цену на аренду, но сдавать буду приличным платежеспособным людям с залогом».

«Сдаю всегда исключительно с залогом. Без залога не сдаю вообще никому. Суммы залога бывают разными: кому-то и 100, а кому-то 200 или 300, но это обязательное мое требование. Более того — еще сразу оплата за первый и последний месяцы. И достаточно скрупулезный отбор из тех, кого селить. Для тех, кто в танке: не каждый селится у меня даже с готовностью залога и оплаты за первый и последний месяцы».

«Я сдаю не в Минске, а в небольшом городе 2 квартиры. Залог в 100 у. е по курсу — одно из обязательных условий, и если его нету, то даже разговаривать не стану. Пока который год никаких проблем нет со съемщиками. Найти следующего займет дня три максимум, с учетом того что я буду тщательно выбирать из кандидатов, ибо в моем городе спрос превышает предложение съемных квартир. С другой стороны, знакомая сдает однушку в Уручье, залог никогда не брала, при этом неоплаченные счета за „коммуналку“ или грязную квартиру ей оставляли после съезда с завидным постоянством. Последние вообще заявили, мол, мы вам платили 4 года, можете сами убрать квартиру и помыть духовку с туалетом. Утерлась, закатала рукава и полдня вымывала по итогу. А был бы залог — вызвала клининг за счет жильцов и отдала бы просто остаток им».

«Пожив на съемной квартире в Петербурге, на своей шкуре осознала, что залог дисциплинирует сильно, поэтому сдаю только с залогом, иначе поимеешь геморрой за свои же деньги».

Против залога выступают сами квартиранты: как-никак дополнительные и немалые деньги надо отдать хозяевам. Плюс многие жалуются, что собственники пытаются вычесть из залога всё, даже «естественное» старение квартиры. Не разделяют идею залога и собственники жилья в не самых популярных и востребованных городах.

«Как сдавать без залога? Как в других городах. Скоро узнаете. Я не злорадствую, но Минск — другая планета. Не Беларусь. Кроме Минска, квартиры сдаются во всех городах, но залогом там и не пахнет. Не будете сдавать вы — сдадут другие. Это как с такси было. У меня знакомые пяткой в грудь били: я задешево возить не буду. Пришел „Яндекс“ и никого не спрашивал, будешь, не будешь...»

А как вы считаете, залогу есть место в арендных отношениях?

Залог при сдаче квартиры — это нормально?

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