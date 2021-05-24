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«Велосипеды берут. За 50 рублей, за 100 могут любой взять»: вот почему не стоит оставлять велик без присмотра

24.05.2021 14:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего минчанина, который, как сообщается, целенаправленно приходил к крупным торговым центрам и местам массового скопления граждан, где выбирал наиболее понравившиеся ему велосипеды и похищал их. С собой у задержанного было специальное приспособление, с помощью которого он избавлялся от велосипедных тросов.

— Похищенные велосипеды мужчина реализовывал наглядно знакомым гражданам, а также на столичном рынке. В настоящее время установлена его причастность к хищению четырех велосипедов. Три велосипеда задержанный реализовал, а четвертый не успел, так как был задержан сотрудниками уголовного розыска. Местонахождение похищенных велосипедов установлено, они изъяты для последующей передачи владельцам, — сообщили в Центральном РУВД.

Сотрудникам милиции задержанный сообщил, то велосипеды похищал для продажи.

— Я мог любому продать. Велосипеды берут. За 50 рублей, за 100 могут любой взять, — отметил он.

Материалы проверки переданы в Центральный (г. Минска) РОСК, где в отношении 49-летнего минчанина возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего минчанина, который, как сообщается, целенаправленно приходил к крупным торговым центрам и местам...
 
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