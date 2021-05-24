Эпидемия «черного грибка» объявлена в Джамму и Кашмире

Источник материала: Onliner

На союзной территории Индии Джамму и Кашмир местными властями объявлена эпидемия «черного грибка» — мукормикоза. Это заболевание может быть связано с неподконтрольным применением стероидных препаратов для пациентов, которые перенесли COVID-19.

На прошлой неделе СМИ начали бить тревогу, так как количество заражений мукормикозом активно растет. В пятницу в госпитале в Джамму умер 40-летний пациент с подтвержденной инфекцией «черного грибка».

Ранее мы подробно рассказывали о зарождающейся в Индии эпидемии опасной болезни. Выражается заболевание в инвазивном некротическом поражении в носу и на нёбе (могут быть поражены другие внутренние органы в зависимости от способа заражения). Грибок способен добраться до мозга, прогнозы для пациента неблагоприятные: заболевание считается редким, но опасным, шансы выжить в запущенном случае — менее 50%, а лечение — дорогое.