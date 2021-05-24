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Эпидемия «черного грибка» объявлена в Джамму и Кашмире
Источник материала: Onliner
На союзной территории Индии Джамму и Кашмир местными властями
На прошлой неделе СМИ начали бить тревогу, так как количество заражений мукормикозом активно растет. В пятницу в госпитале в Джамму умер 40-летний пациент с подтвержденной инфекцией «черного грибка».
Ранее мы подробно
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На союзной территории Индии Джамму и Кашмир местными властями объявлена эпидемия «черного грибка» — мукормикоза. Это заболевание может быть связано с...
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