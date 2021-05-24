Источник материала: UDF



Эммануэль Макрон. Фото: Philippe Wojazer / Reuters

«Мы работаем над пакетом мер, выходящих за рамки санкций против частных лиц, а также можем приостановить наземное транзитное сообщение из ЕС через Беларусь», — заявили в офисе президента Эммануэля Макрона.

Полеты над Беларусью все-таки запретят?

«Мы призываем к созданию запретной для полетов зоны над Беларусью, принятию четвертого пакета санкций и немедленному и безоговорочному освобождению Романа Протасевича и его партнера», — заявили в EPP.

«Ярость Европы» из-за «диковинных действий»

«Необходимо сделать все возможное, чтобы международные правовые инструменты не использовались для [политического] преследования и репрессий», — говорится в письме главы МВД Литвы Агне Билатайте, которое она сегодня направила в международную полицию Интерпол.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Ярость Европы». Во Франции подтвердили, что рассматривают транспортную блокаду Беларуси Франция и другие европейские страны работают над мерами по прекращению полетов над Беларусью.

Франция и другие европейские страны работают над мерами по прекращению полетов над Беларусью и недопущению «Белавиа» в аэропорты ЕС.Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила запрос на приостановку полетов над Беларусью, сообщает агентство Reuters со ссылкой на канцелярию президента Франции Эммануэля Макрона.Крупнейшая фракция Европарламента также призвала ЕС установить беcполётную зону над Беларусью.В то же время, агентство Reuters сообщает, что настроения в европейских элитах в связи с инцидентом царят очень негативные. Там прямо называют преобладающие эмоции как «ярость».Дополнительные шаги (санкции — ред.) теперь могут включать приостановку полетов авиакомпаний ЕС над Беларусью или запрет белорусской авиакомпании «Белавиа» на посадку в аэропортах ЕС. Представитель ЕС заявил, что также может быть обсуждена приостановка наземного транзита, сообщает со ссылкой на свои источники Reuters.В свою очередь, Эстония планирует поднять белорусский вопрос в Совете Безопасности ООН и уже начала консультации, чтобы провести обсуждение, сообщает общественная телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра иностранных дел страныА в Великобритании глава МИДприсоединился к голосам, призывающим к дальнейшим санкциям против Беларуси и немедленному освобождению. В своем заявлении Рааб осудил арест, добавив, что “господин Лукашенко должен быть привлечен к ответственности за свои диковинные действия.”Литва же уже предложила исключить Беларусь из состава Интерпола.Ранее Телеграф сообщил, что агентство Bloomberg сообщило 24 мая со ссылкой на источники в Евросоюзе, что там будут рассматривать не только запрет на полеты белорусских самолетов над Евросоюзом, но и «блокирование наземного транзита в ЕС из Беларуси».Это не исключает введения 4-го пакета санкций, на которым ЕС начал работу, передает агентство.