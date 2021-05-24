Почему евреи оставались в Германии после прихода Гитлера к власти? Вопрос дня, на который не смогла ответить беларуска

Источник материала: KYKY

Активистка и режиссер Дарьи Трайден написала в своем фейсбуке пост о том, как сложно сейчас общаться беларусам с беларусами. Мы решили его процитировать: нам кажется, многие в стране сейчас испытывают подобные эмоции.

«Стало очень тяжело говорить с друзьями и подругами – почти все, кого я так называю, родом из Беларуси, что подразумевает общую боль и общие вопросы к будущему. Эти вопросы хочется как можно меньше произносить не то что вслух, но и мысленно. До ответов и вовсе нельзя добираться – не на всё и не всегда в жизни можно взглянуть прямо, уцелев после этого. Бывает так, что спасает лишь мантра про завтра авторства жизнелюбивой упрямой Скарлетт О'Хара. Бывает так, что вообще ничего не спасает.

Помню, как читала «Семью Опперман» Фейхтвангера в попытках понять, почему же евреи оставались в Германии после прихода Гитлера к власти. Почему они не понимали, что отъезд – это вопрос жизни и смерти.

И вот сейчас мы все из семьи Опперман. Мы не понимаем, о смерти это или всё же пока не о смерти. Может, мы как-нибудь справимся? Может, что-то ещё будет?

Я рассказываю [журналистке «Медиазоны» в Центральной Азии] Айдае Эркебаевой про Беларусь, и она, повидавшая в октябре в Бишкеке много разного, понимает меня, но при этом не теряет почву под ногами от этого разговора. А мы все теряем. И поэтому у меня нет слов для разговоров с беларусами – озвучивать свои чувства всё время кажется неуместным, потому что я словно бы тычу другого в раненое место. Причем моя собственная рана от этого не заживает, сны не исчезают, страх не проходит, определенности в оценках не прибавляется.

Я рада, что могу всё же с кем-то говорить, не ощущая при этом, что отягчаю ношу другого беларуса, другой беларуски. И я в ужасе от того, как моя «межбеларусская немота» меняет жизнь и отношения. И сны, в которых государство уже определяет не просто фабулу, но логику формирования материи, с каждым днём всё больше преуспевает в нарастании ржавчины на самых блестящих местах. Как вообще мы можем ржаветь – живые, не железные?».