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ICAO получила запрос на приостановку полетов над Беларусью

24.05.2021 15:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила заявку на приостановку полетов над территорией Беларуси после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

Как сообщает Reuters, Франция и ее европейские партнеры работают над мерами по прекращению полетов над Беларусью и запрету доступа белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС.

"Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц", - цитирует агентство заявление канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.

 
Теги: Минск
 
 
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Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила заявку на приостановку полетов над территорией Беларуси после инцидента с экстренной посадкой в...
 
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