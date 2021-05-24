В Кремле отказались комментировать ситуацию с задержанием самолета Ryanair

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске . Как считает представитель Кремля, рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры.





"Я, наверное, сразу оговорюсь: я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair", - сказал он журналистам в понедельник.





Песков обратил внимание на то, что "существуют определенные международные авиационные правила".





"И международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам, - заметил представитель Кремля. - Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу".





Также пресс-секретарь Путина не стал комментировать утверждения белорусской оппозиции о наличии "российских агентов" на борту лайнера Ryanair.





"Нет, это последнее, что я хотел бы комментировать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос от представителей СМИ.



