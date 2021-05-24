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В Кремле отказались комментировать ситуацию с задержанием самолета Ryanair

24.05.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле заявили, что рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Как считает представитель Кремля, рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры.

"Я, наверное, сразу оговорюсь: я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair", - сказал он журналистам в понедельник.

Песков обратил внимание на то, что "существуют определенные международные авиационные правила". 

"И международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам, - заметил представитель Кремля. - Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу".

Также пресс-секретарь Путина не стал комментировать утверждения белорусской оппозиции о наличии "российских агентов" на борту лайнера Ryanair. 

"Нет, это последнее, что я хотел бы комментировать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос от представителей СМИ. 

"Мы не располагаем такой информацией, кто там находился, что они утверждают. Здесь нет никаких комментариев", - цитирует Пескова ТАСС.
 
Теги: Минск
 
 
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В Кремле заявили, что рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры
 
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