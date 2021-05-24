|
Развод с Меган Маркл: принцу Гарри поставили жесткий ультиматум
24.05.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри не находит места из-за ссоры с принцем Уильямом: эксперты сошлись во мнении, что перемирие братьев осуществимо лишь после его развода с Меган Маркл.
© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Связь наследников принца Чарльза и покойной принцессы Дианы не станет прежней, пока младший брат будет оставаться в США. Но Гарри не хочет возвращаться домой, хотя даже и приняв такое решение, он, скорее всего, вряд ли сможет вести привычный образ жизни. Эксперты поставили жесткий ультиматум опальному принцу, об этом сообщило издание Daily Star.
Гарри не сможет примириться с братом, пока в его жизни существует преграда: по мнению американского эксперта Кинси Скофилд, принц должен развестись с Меган Маркл ради общения с принцем Уильямом.
"К сожалению, единственный путь к перемирию - развод с Меган и возвращение в Британию. Точка. Но принц вряд ли оставит детей в другой стране", - отметила Скофилд.
Также специалист отметила, что одной Кейт Миддлтон недостаточно, чтобы примирить двух братьев. К тому же, послушная герцогиня никогда не станет подталкивать мужа к тому, чего он на самом деле не хочет. Напомним, что Миддлтон действительно
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мятежный герцог всеми силами пытается наладить связь с принцем Уильямом - но, по словам экспертов, это осуществимо лишь в единственном случае.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)