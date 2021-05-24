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Развод с Меган Маркл: принцу Гарри поставили жесткий ультиматум

24.05.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри не находит места из-за ссоры с принцем Уильямом: эксперты сошлись во мнении, что перемирие братьев осуществимо лишь после его развода с Меган Маркл.

© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Принц Гарри подробно рассказал о суицидальных наклонностях беременной Маркл

Связь наследников принца Чарльза и покойной принцессы Дианы не станет прежней, пока младший брат будет оставаться в США. Но Гарри не хочет возвращаться домой, хотя даже и приняв такое решение, он, скорее всего, вряд ли сможет вести привычный образ жизни. Эксперты поставили жесткий ультиматум опальному принцу, об этом сообщило издание Daily Star.

Гарри не сможет примириться с братом, пока в его жизни существует преграда: по мнению американского эксперта Кинси Скофилд, принц должен развестись с Меган Маркл ради общения с принцем Уильямом.

"К сожалению, единственный путь к перемирию - развод с Меган и возвращение в Британию. Точка. Но принц вряд ли оставит детей в другой стране", - отметила Скофилд.

Также специалист отметила, что одной Кейт Миддлтон недостаточно, чтобы примирить двух братьев. К тому же, послушная герцогиня никогда не станет подталкивать мужа к тому, чего он на самом деле не хочет. Напомним, что Миддлтон действительно вновь сблизила принцев Гарри и Уильяма на похоронах принца Филиппа.

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Мятежный герцог всеми силами пытается наладить связь с принцем Уильямом - но, по словам экспертов, это осуществимо лишь в единственном случае.
 
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