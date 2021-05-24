В Китае донести на майнера можно будет по горячей линии

Источник материала: Onliner

В китайской провинции Внутренняя Монголия заработает «горячая линия», которая позволит местным жителям сообщать о криптовалютных майнерах по соседству. Такое ноу-хау ввела Комиссия по развитию и реформам региона.

Ранее в феврале во Внутренней Монголии запретили заниматься майнингом криптовалют, чтобы уменьшить потребление электроэнергии. Теперь местные жители, которые подозревают соседей или располагают информацией о майнинговых фермах, смогут сообщить властям о ведении незаконной деятельности.

На прошлой неделе Китай запретил финансовым и платежным учреждениям заниматься криптовалютным бизнесом, проводить транзакции и предоставлять соответствующие сервисы.

«В последнее время цены на криптовалюты взлетели и упали. Спекулятивная торговля криптовалютой возобновилась, серьезно посягнув на безопасность собственности людей и нарушив нормальный экономический и финансовый порядок», — говорится в заявлении властей.