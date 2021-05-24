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В Китае донести на майнера можно будет по горячей линии
Источник материала: Onliner
В китайской провинции Внутренняя Монголия
Ранее в феврале во Внутренней Монголии запретили заниматься майнингом криптовалют, чтобы уменьшить потребление электроэнергии. Теперь местные жители, которые подозревают соседей или располагают информацией о майнинговых фермах, смогут сообщить властям о ведении незаконной деятельности.
На прошлой неделе Китай
«В последнее время цены на криптовалюты взлетели и упали. Спекулятивная торговля криптовалютой возобновилась, серьезно посягнув на безопасность собственности людей и нарушив нормальный экономический и финансовый порядок», — говорится в заявлении властей.
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