Источник материала: UDF



Витольд Ашурок. Фото: Facebook

«Мы узнали о том, что Витольд умер, вечером в пятницу – а здесь суббота и воскресенье, – рассказывает Андрей Ашурок. – Это у нас трагедия, а там выходные».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Родным не отдают тело умершего политзаключенного Витольда Ашурка Брат умершего дозвонился до следователя.

Брат умершегоговорит, что утром 24 мая дозвонился до следователя, который проводит проверку. Тот записал его номер телефона и сказал: «ждите звонка», «эксперты работают». На вопрос о том, могут ли родные забрать тело, следователь не смог ничего сказать, просил ждать.Все, что знает семья умершего о причинах смерти – то, что сказали в пятницу вечером вдове Витольда Ольге: он умер в колонии от остановки сердца, а со всеми дальнейшими вопросами нужно обращаться в Следственный комитет. При том Ольга говорит, что сердце у Витольда было здоровым.У Витольда Ашурка было много знакомых, говорит брат, люди приходят выразить соболезнования и помочь семье. Андрей говорит, вопрос сейчас не в деньгах, а в том, чтобы достойно похоронить Витольда.