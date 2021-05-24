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Родным не отдают тело умершего политзаключенного Витольда Ашурка

24.05.2021 15:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Родным не отдают тело умершего политзаключенного Витольда Ашурка
Витольд Ашурок. Фото: Facebook
В пятницу, 22 мая стало известно о смерти политзаключенного Витольда Ашурка в шкловской колонии. 24 мая родные не знают, когда им выдадут тело умершего. О причинах смерти им сказали одно: «остановилось сердце».

Брат умершего Андрей Ашурок говорит «Белсату», что утром 24 мая дозвонился до следователя, который проводит проверку. Тот записал его номер телефона и сказал: «ждите звонка», «эксперты работают». На вопрос о том, могут ли родные забрать тело Витольда Ашурка, следователь не смог ничего сказать, просил ждать.

«Мы узнали о том, что Витольд умер, вечером в пятницу – а здесь суббота и воскресенье, – рассказывает Андрей Ашурок. – Это у нас трагедия, а там выходные».


Все, что знает семья умершего о причинах смерти – то, что сказали в пятницу вечером вдове Витольда Ольге: он умер в колонии от остановки сердца, а со всеми дальнейшими вопросами нужно обращаться в Следственный комитет. При том Ольга говорит, что сердце у Витольда было здоровым.

У Витольда Ашурка было много знакомых, говорит брат, люди приходят выразить соболезнования и помочь семье. Андрей говорит, вопрос сейчас не в деньгах, а в том, чтобы достойно похоронить Витольда.
 
 
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