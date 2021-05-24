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Глава Ryanair: В Беларуси с рейса сошли сотрудники КГБ

24.05.2021 15:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глава Ryanair: В Беларуси с рейса сошли сотрудники КГБ
Иллюстративное фото
Руководство авиакомпании высказалось по поводу скандальных событий, произошедших в воздушном пространстве Беларуси 23 мая.

Глава Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент «угоном, поддерживаемым государством», сообщает Reuters. Также, по его словам, в аэропорту Минска с рейса сошли сотрудники КГБ.

— Я не могу говорить об этом подробнее, поскольку в настоящий момент данным вопросом занимаются власти Евросоюза и НАТО, — отметил О'Лири.
 
Теги: Минск
 
 
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В настоящий момент данным вопросом занимаются власти Евросоюза и НАТО.
 
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