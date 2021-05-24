﻿ Новый инцидент в аэропорту: пассажиров Lufthansa отправили на повторный досмотр. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый инцидент в аэропорту: пассажиров Lufthansa отправили на повторный досмотр

24.05.2021 15:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В минском аэропорту сегодня была прервана посадка на рейс Минск-Франкфурт - пассажиров отправили на повторный досмотр

    
Еще одно происшествие в Национальном аэропорту Минск. Вчера там экстренно сел самолет RyanAir, летевший из Афин в Вильнюс. Сегодня появилась информация о странностях на рейсе Lufthansa из Минска во Франкфурт, пишет onliner.by

«Посадку на рейс Lufthansa из Минска во Франкфурт пришлось прервать, пассажиры отправлены на повторный досмотр», — сообщили Onliner в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Что стало причиной этого, в пресс-службе пообещали прокомментировать позже.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минском аэропорту сегодня была прервана посадка на рейс Минск-Франкфурт - пассажиров отправили на повторный досмотр
 
Новости дня
Новости разные
 
Агентство ЕС по авиабезопасности проинформировало страны-участницы об инциденте с Ryanair
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by