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Новый инцидент в аэропорту: пассажиров Lufthansa отправили на повторный досмотр
Источник материала: Партизан
В минском аэропорту сегодня была прервана посадка на рейс Минск-Франкфурт - пассажиров отправили на повторный досмотр
Еще одно происшествие в Национальном аэропорту Минск. Вчера там экстренно сел самолет RyanAir, летевший из Афин в Вильнюс. Сегодня появилась информация о странностях на рейсе Lufthansa из Минска во Франкфурт, пишет
«Посадку на рейс Lufthansa из Минска во Франкфурт пришлось прервать, пассажиры отправлены на повторный досмотр», — сообщили Onliner в пресс-службе Национального аэропорта Минск.
Что стало причиной этого, в пресс-службе пообещали прокомментировать позже.
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В минском аэропорту сегодня была прервана посадка на рейс Минск-Франкфурт - пассажиров отправили на повторный досмотр
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