|
Посадка на рейс Lufthansa Минск-Франкфурт остановлена – якобы из-за сообщения о минировании
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как сообщила пресс-служба аэропорта, на электронную почту пришло письмо «от неустановленных лиц» о намерении осуществить теракт.
Пассажиров, которые уже сели в самолет, попросили выйти из него, их багаж был выгружен, сообщает
Минский аэропорт сообщает, что на их электронную почту поступило сообщение «от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена».
И приносит извинения за неудобства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщила пресс-служба аэропорта, на электронную почту пришло письмо «от неустановленных лиц» о намерении осуществить теракт.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)