Источник материала: Салiдарнасць

Как сообщила пресс-служба аэропорта, на электронную почту пришло письмо «от неустановленных лиц» о намерении осуществить теракт.

Пассажиров, которые уже сели в самолет, попросили выйти из него, их багаж был выгружен, сообщает Еврорадио .

Минский аэропорт сообщает, что на их электронную почту поступило сообщение «от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена».

И приносит извинения за неудобства.