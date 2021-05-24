«Вильярреал» сразится с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

Источник материала: Салiдарнасць

Унаи Эмери может выиграть Лигу Европы в четвертый раз в своей карьере.

Финал Лиги Европы сезона 2020/21 будет разыгран между английским «Манчестер Юнайтед» и испанским «Вильярреалом», который является номинальным хозяином противостояния.

Многие эксперты были уверены, что в решающей схватке второго по значимости клубного турнира Европы сойдутся два представителя АПЛ, как это случилось в случае с финалом Лиги чемпионов. Однако лондонский «Арсенал» не сумел сломить сопротивление команды Унаи Эмери, своего бывшего тренера.

Прогнозы на Лигу Европы можно сделать уже сейчас, а мы рассмотрим шансы сторон на победу.





«Вильярреал»: долгий путь к трофею

Сложно поверить, однако основанный в далеком 1923 году «Вильярреал» за свою долгую историю практически ничего не выиграл, если не принимать в расчет Кубок Интертото в 2003 и 2004 годах. Испанцы занимали второе (сезон 2007/08) и третье (сезон 2004/05) места в Примере, но главная вершина им так и не покорилась.

Самую успешную еврокубковую кампанию они провели в сезоне 2005/06. Тогда скромному испанскому клубу под руководством Мануэля Пеллегрини удалось дойти до полуфинала Лиги чемпионов, но «Арсенал», благодаря голу в домашнем матче и не забитому Хуаном Романом Рикельме пенальти, вышел в финал.

В прошлом сезоне «Субмарина» заняла 5-е место в Примере, благодаря чему оказалась на групповой стадии Лиги Европы 2020/21. Команда успешно выиграла группу, после чего последовательно прошла в плей-офф «Зальцбург», киевское «Динамо», загребское «Динамо» и лондонский «Арсенал».

Унаи Эмери прекрасно знает, как выводить команды в решающие стадии Лиги Европы. Он трижды брал этот турнир с «Севильей», а затем проиграл финал с «Арсеналом» («Челси» победил 4:1). Окажется ли успешной пятая попытка специалиста завоевать трофей?

«Манчестер Юнайтед»: трофей для Сульшера

«Красные дьяволы» долго искали замену сэру Алексу Фергюсону, пока на тренерский мостик команды не пришел Оле Гуннар Сульшер. Норвежец, выигравший с «МЮ» немало трофеев в качестве игрока, не сразу обрел доверие болельщиков и экспертов в роли наставника.

Несколько раз он был близок к увольнению. К чести Сульшера, специалист продолжает упорно «гнуть свою линию» и прогрессирует вместе с командой. Его шансы остаться во главе «Красных дьяволов» надолго высоки.

Но пора уже что-то выиграть во главе команды. Даже гораздо менее успешные в «Юнайтед» Дэвид Мойес и Луи ван Галь умудрялись завоевывать с командой трофеи. У Сульшера пока нет ничего, кроме шанса обыграть «Вильярреал» в финале Лиги Европы-2021.

Кого считают фаворитом противостояния

Ставки на Лигу Европы уже доступны, причем букмекеры уверены в победе «Манчестер Юнайтед». Британский клуб уже побеждал в этом турнире в сезоне 2016/17, ведомый Жозе Моуриньо. Тогда в решающем матче оказался повержен нидерландский «Аякс». Накануне второго для «Красных дьяволов» финала Лиги Европы букмекеры оценивают шансы английской команды коэффициентом 1,808. В «Вильярреал» почти не верят.

Букмекеры дают коэффициент 4,98 на победу «Желтой субмарины». Однако даже букмекеры периодически ошибаются. Не стоит забывать и о статистике: Сульшер пока ничего не выиграл в «МЮ», опыт Эмери оценивается тремя победными финалами.

Предыдущие встречи соперников

Ранее «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» противостояли друг другу четыре раза. Это происходило в рамках групповых этапов Лиги чемпионов в сезонах 2005/06 и 2008/09. Все четыре поединка закончились с одинаковым счетом 0:0. Интересно, что в первом случае испанцы сумели выиграть группу в ЛЧ а англичане заняли в квартете последнее место. После спаренного противостояния несколько лет спустя и «МЮ», и «Вильярреал» прошли в стадию плей-офф.

Открытый футбол

Обе команды набрали неплохую форму и могут занести себе нынешний сезон в плюс. «Красные дьяволы» и «Желтая субмарина» входят в число самых результативных коллективов в Англии и Испании соответственно. Лидер «Юнайтед» Бруну Фернандеш «настрелял» в АПЛ уже 18 голов, часто забивает Эдинсон Кавани.

У «Вильярреала» тоже есть свой герой — Жерар Морено, занимающий второе после Лионеля Месси место в споре лучших бомбардиров Примеры. Чьи аргументы окажутся более весомыми?

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