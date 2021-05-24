Рогов: «Существо дела» сокращается до одного эпизода»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский политолог – о главном итоге по истечении суток о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета Ryanair.





– После получения известия о бомбе пилот должен сажать судно в ближайшем (!) аэропорту, что в данном случае он и намеревался сделать, – пишет Кирилл Рогов. – Это означает, что «сообщение о бомбе» – было оно настоящим или нет – не имеет значения и не относится к существу дела. А это «существо дела» сокращается до одного эпизода: принуждения иностранного воздушного судна к посадке боевым истребителем ВВС Беларуси. Точка.

Кажется так?

И кстати, а как осуществляется военный контроль за небом над Беларусью – частью Союзного государства? Интересно стало.