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Рогов: «Существо дела» сокращается до одного эпизода»

24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский политолог – о главном итоге по истечении суток о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета Ryanair.

Рогов: «Существо дела» сокращается до одного эпизода»

– После получения известия о бомбе пилот должен сажать судно в ближайшем (!) аэропорту, что в данном случае он и намеревался сделать, – пишет Кирилл Рогов. – Это означает, что «сообщение о бомбе» – было оно настоящим или нет – не имеет значения и не относится к существу дела. А это «существо дела» сокращается до одного эпизода: принуждения иностранного воздушного судна к посадке боевым истребителем ВВС Беларуси. Точка.

Кажется так?

И кстати, а как осуществляется военный контроль за небом над Беларусью – частью Союзного государства? Интересно стало.

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Теги: Минск
 
 
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Российский политолог – о главном итоге по истечении суток о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета Ryanair.
 
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