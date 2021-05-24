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Рогов: «Существо дела» сокращается до одного эпизода»
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский политолог – о главном итоге по истечении суток о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета Ryanair.
– После получения известия о бомбе пилот должен сажать судно в ближайшем (!) аэропорту, что в данном случае он и намеревался сделать, –
Кажется так?
И кстати, а как осуществляется военный контроль за небом над Беларусью – частью Союзного государства? Интересно стало.
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Российский политолог – о главном итоге по истечении суток о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета Ryanair.
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