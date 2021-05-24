МИД Литвы: «Настоятельно рекомендуем гражданам не ехать в Беларусь». МИД России: «Позиция Минска по расследованию разумна»

Источник материала: Салiдарнасць

Заявления сделали премьер-министр и МИД Литвы. Озвучил позицию и министр иностранных дел России.

Литовское внешнеполитическое ведомство «настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ехать в Республику Беларусь, а находящимся там гражданам Литовской Республики — покинуть эту страну».

Ведомство сообщило, что дает такие рекомендации с учетом возникшей угрозой безопасности и жизни на фоне инцидента в Минске с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс, пишет TUT.BY .

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в свою очередь, заявила: «То, что произошло — это атака не только на Литву, это сигнал для всего Европейского Союза и международных организаций.

Воздушное пространство Беларуси небезопасно для всех. Должны быть приняты эффективные меры для защиты всех лиц, которые подвергаются риску пострадать от неадекватных действий режима. Мы будем работать над тем, чтоб закрыть воздушное пространство Беларуси для международных полетов».

24 мая высказался и глава российского МИД Сергей Лавров: «Москва выступает за то, чтобы оценивать инцидент не впопыхах, а на основе всех данных. Тем более, что представитель МИД Беларуси подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, следовать всем международным правилам и в случае необходимости обеспечить прием международных экспертов. Я думаю, что это абсолютно разумный подход!».