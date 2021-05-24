МИД Литвы рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь

Министерство иностранных дел Литвы рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь, а находящимся в соседней стране литовцам — ее покинуть.



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Как говорится в сообщении на сайте литовского МИД, такие рекомендации даются с учетом «возникшей угрозы безопасности и жизни людей» на фоне инцидента в Минске с самолетом Ryanair, передает БелаПАН .

Днем 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Как сообщил близкий к Александру Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого», поступила информация о заминировании самолета. В этот момент борт находился недалеко от границы с Литвой. По информации канала, «обратились к Минску, чтобы приняли самолет», и Лукашенко «дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать». По его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Правозащитники сообщили о задержании известного белорусского блогера и активиста Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче. По информации правозащитников, задержана также девушка Протасевича, гражданка России.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании.

Самолет вылетел из Минска в 20.54 и приземлился в Вильнюсе около 21.25. Пассажиров встретила в аэропорту премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Инцидент осудили Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Литва, Польша, США, Франция, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия и Эстония.