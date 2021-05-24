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Skoda Rapid впервые в истории стала лидером продаж в Москве и Санкт-Петербурге
Источник материала: Onliner
Российские аналитики агентства «Автостат»
Rapid впервые в истории вырвался в лидеры в этих мегаполисах. В Москве Skoda Rapid в апреле разошелся тиражом в 1439 экземпляров. Второе место по предпочтениям у москвичей занял Kia Rio (1320 шт.), на третьем — лифтбэк Volkswagen Polo (1283 шт.).
Далее в рейтинге следуют кроссоверы Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan (1088 и 850 шт. соответственно), за которыми расположился седан Hyundai Solaris (811 шт.). В Петербурге чешский лифтбэк по итогам апреля был куплен в количестве 530 единиц. Другой лифтбек — Volkswagen Polo — приобрели 417 жителей Северной столицы. Немного отстал от него кроссовер Hyundai Creta с результатом в 412 машин. KIA Rio (373 шт.) занял четвертую строчку, чуть опередив Volkswagen Tiguan (369 шт.). Шестым финишировал Hyundai Solaris (350 шт.).
синий, седан, дизель 1.4 л, механическая, передний привод
белый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
серебристый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Российские аналитики агентства «Автостат» сообщили сегодня о том, что у жителей Москвы и Санкт-Петербурга самой популярной моделью стал лифтбэк Skoda Rapid. Агентство...
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