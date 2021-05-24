Skoda Rapid впервые в истории стала лидером продаж в Москве и Санкт-Петербурге

Источник материала: Onliner

Российские аналитики агентства «Автостат» сообщили сегодня о том, что у жителей Москвы и Санкт-Петербурга самой популярной моделью стал лифтбэк Skoda Rapid. Агентство проводит исследование рынка новых авто в России.

Rapid впервые в истории вырвался в лидеры в этих мегаполисах. В Москве Skoda Rapid в апреле разошелся тиражом в 1439 экземпляров. Второе место по предпочтениям у москвичей занял Kia Rio (1320 шт.), на третьем — лифтбэк Volkswagen Polo (1283 шт.).

Далее в рейтинге следуют кроссоверы Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan (1088 и 850 шт. соответственно), за которыми расположился седан Hyundai Solaris (811 шт.). В Петербурге чешский лифтбэк по итогам апреля был куплен в количестве 530 единиц. Другой лифтбек — Volkswagen Polo — приобрели 417 жителей Северной столицы. Немного отстал от него кроссовер Hyundai Creta с результатом в 412 машин. KIA Rio (373 шт.) занял четвертую строчку, чуть опередив Volkswagen Tiguan (369 шт.). Шестым финишировал Hyundai Solaris (350 шт.).