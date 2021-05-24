ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цена биткоина обрушилась почти наполовину

24.05.2021 16:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — обрушилась почти наполовину по сравнению с годовым максимумом, подмечает Reuters. В воскресенье, 23 мая, биткоин потерял 13 процентов на фоне общей распродажи криптовалют. К утру понедельника он смог немного отыграть падение и сейчас стоит 36,404 тысячи долларов за монету.




«Действительно, биткоин совершает серьезные и головокружительные колебания», — констатировала эксперт инвестиционного банка RBC Capital Markets Эми Ву.

Ранее в мае курс биткоина обвалился на треть на фоне решения властей Китая: Народный банк постановил, что любые криптовалюты не могут использоваться на территории страны в качестве платежного средства. Еще одним фактором, негативно повлиявшим на стоимость биткоина, стали недавние заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Он объявил, что Tesla готовится продать или уже продала свои криптоактивы, которые оценивались в 1,5 миллиарда долларов.

Еще одной причиной обрушения крипторынков стало заявление криптобиржи Huobi. Она заявила сворачивает часть своих услуг, это касается и поставок оборудования для майнинга.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — обрушилась почти наполовину по сравнению с годовым максимумом, подмечает Reuters. В воскресенье, 23 мая, биткоин...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко сохранила четвертое место в рейтинге WTA, Азаренко осталась на 16-й строчке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by