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Соболенко сохранила четвертое место в рейтинге WTA, Азаренко осталась на 16-й строчке
Источник материала: Партизан
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко сохранила четвертое место в обновленном рейтинге WTA.
На прошлой неделе 23-летняя спортсменка не принимала участие в турнирах, готовясь к старту на Ролан Гаррос.
Виктория Азаренко осталась на 16-й позиции в рейтинге. Александра Саснович по-прежнему занимает 103-е место.
Отметим, в топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Австралийка Эшли Барти уверенно лидирует.
РЕЙТИНГ WTA
1 (1). Э.Барти (Австралия) — 10 175
2 (2). Н.Осака (Япония) — 7 461
3 (3). С.Халеп (Румыния) — 6 520
4 (4). А.Соболенко (Беларусь) — 6 195
5 (5). С.Кенин (США) — 5 865
6 (6). Э.Свитолина (Украина) — 5 835
7 (7). Б.Андрееску (Канада) — 5 265
8 (8). С.Уильямс (США) — 4 821
9 (9). И.Швентек (Польша) — 4 435
10 (10). Кар.Плишкова (Чехия) — 4 345
…16 (16). В.Азаренко — 3526
…103 (103). А.Саснович — 788
…138 (138). О.Говорцова — 586
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко сохранила четвертое место в обновленном рейтинге WTA.
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