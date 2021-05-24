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Задержанная с Протасевичем Софья Сапега находится на Окрестина

24.05.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россиянка Софья Сапега, задержанная в воскресенье вместе с сооснователем NEXTA Романом Протасевичем, сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

Об этом Би-би-си рассказала мать девушки Анна Дудич.

"Мы узнали из Инстаграма, что произвел посадку рейс, [летевший] из Афин в Вильнюс. Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в [городе] Лида, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь".

Дудич добавила, что дочь успела написать в WhatsApp только слово "мама".

"Она не успела продолжить. Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката".

В чем обвиняется 23-летняя россиянка – до сих пор неизвестно. МИД РФ запросил консульский доступ к задержанной.

"Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут", - рассказала также Дудич.
 
Теги: Минск
 
 
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Россиянка Софья Сапега, задержанная в воскресенье вместе с сооснователем NEXTA Романом Протасевичем, сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске.
 
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