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Задержанная с Протасевичем Софья Сапега находится на Окрестина
Источник материала: Партизан
Россиянка Софья Сапега, задержанная в воскресенье вместе с сооснователем NEXTA Романом Протасевичем, сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске.
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"Мы узнали из Инстаграма, что произвел посадку рейс, [летевший] из Афин в Вильнюс. Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в [городе] Лида, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь".
Дудич добавила, что дочь успела написать в WhatsApp только слово "мама".
"Она не успела продолжить. Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката".
В чем обвиняется 23-летняя россиянка – до сих пор неизвестно. МИД РФ запросил консульский доступ к задержанной.
"Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут", - рассказала также Дудич.
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Россиянка Софья Сапега, задержанная в воскресенье вместе с сооснователем NEXTA Романом Протасевичем, сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске.
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