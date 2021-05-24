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В Новолукомле все чаще находят мертвых лебедей

24.05.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жители Новолукомля уже несколько месяцев находят на отводном канале Лукомольской ГРЭС мертвых лебедей. В чем причина?



Горожане даже уже начали предполагать, что с птицами кто-то жестоко расправляется. Эту версию опровергает районная газета «Чырвоны прамень», журналист которой побеседовал с орнитологом Виталием Кощеевым.

Ученый действительно недавно зафиксировал довольно большое количество трупов этих водоплавающих в Новолукомле. Но он считает, что виной их гибели стала болезнь, например, лебеди могут заражаться птичьим гриппом.

— На незамерзающем канале зимует много лебедей. Только в этом году их насчитал около 400. Массовое скопление птиц обусловлено не столько возможностью самостоятельно добыть пищу, но и тем, что сами люди их регулярно кормят. А с наступлением весны в Новолукомль слетаются мигрирующие особи, которые прекрасно помнят, как здесь им сытно жилось в прошлом году, — Кощеев.

Таким образом, через водоемы Новолукомля идет значительный транзит мигрирующих птиц, а местные жители наблюдают их довольно высокую смертность.

— Также водоплавающие, как выяснили ученые, с 50-60-х годов прошлого века болеют птичьим гриппом. В нынешнем году, например, специалисты по всей Европе делали анализы, которые подтверждали наличие заболевания у пернатых, и чаще всего от него гибли лебеди. Высока вероятность, что на наши водоемы прилетели больные мигранты, которые впоследствии, к сожалению, здесь и умерли, —называет он возможную причину обнаружения большого количества трупов лебедей.
 
 
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Жители Новолукомля уже несколько месяцев находят на отводном канале Лукомольской ГРЭС мертвых лебедей. В чем причина?
 
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