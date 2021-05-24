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Экс-президент Эстонии призывает отстранить Беларусь от участия в ЧМ в Риге

24.05.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой (IIHF) отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге ЧМ.

«Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия проходящего в Риге чемпионата мира», — написал Ильвес в twitter.

В социальных сетях Ильвес активно освещает события, связанные с посадкой самолета Афины-Вильнюс в Минске.

Сборная Беларуси провела на турнире 2 матча: уступила Словакии (2:5) и обыграла Швецию (1:0), напоминает Трибуна.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой (IIHF) отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге ЧМ.
 
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