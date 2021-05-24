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Очередная "(ш)утка": на почту пришло сообщение о готовящемся теракте на рейсе Lufthansa
Источник материала: Партизан
В Нацаэропорту неоригинально в свете вчерашних событий объяснили повторный досмотр пассажиров рейса Lufthansa.
Как сообщает телеграм-канал аэропорта, на электронную почту Национального аэропорта якобы поступило сообщение «от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт» на рейсе авиакомпании Lufthansa, который должен следовать из Минска во Франкфурт.
Напомним,
Следует отметить, что накануне беларуские власти вынудили к посадке в Минске самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, также аргументируя это тем, что на почту якобы поступило сообщение о бомбе на борту.
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В Нацаэропорту неоригинально в свете вчерашних событий объяснили повторный досмотр пассажиров рейса Lufthansa.
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