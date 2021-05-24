Истребитель ВВС Беларуси сопроводил ирландский самолет для экстренной посадки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самолет ирландской авиакомпании совершил экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск. Он летел из Афин в Вильнюс , передает телеканал «МИР 24».

Находясь недалеко от столицы Литвы, борт запросил разрешение на экстренную посадку у Беларуси. О ситуации доложили президенту страны Александру Лукашенко. Он дал команду: принять самолет. На белорусской территории лайнер сопровождал истребитель. Посадка прошла успешно.

«После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме, а именно Минск-2, и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение поднять в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи. Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну, чтобы осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2», – сообщил начальник Главного штаба – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Гурцевич.

Причиной экстренной посадки стало сообщение о минировании самолета. Информация не подтвердилась. Борт прошел все проверки, были досмотрены и пассажиры.