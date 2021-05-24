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Истребитель ВВС Беларуси сопроводил ирландский самолет для экстренной посадки
24.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самолет ирландской авиакомпании совершил экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск. Он
Находясь недалеко от столицы Литвы, борт запросил разрешение на экстренную посадку у Беларуси. О ситуации доложили президенту страны Александру Лукашенко. Он дал команду: принять самолет. На белорусской территории лайнер сопровождал истребитель. Посадка прошла успешно.
Причиной экстренной посадки стало сообщение о минировании самолета. Информация не подтвердилась. Борт прошел все проверки, были досмотрены и пассажиры.
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Причиной экстренной посадки стало сообщение о минировании самолета. Информация не подтвердилась.
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