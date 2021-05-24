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Маркетолог: «Как только наши ученые что-то создают, их сразу перекупают»

24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт поясняет, почему наука не может работать по плану.

Маркетолог: «Как только наши ученые что-то создают, их сразу перекупают»

— Действительно, государственность в Беларуси ущербная, но ученые в Беларуси все-таки есть. И они готовы что-то создавать, — размышляет о белорусской науке на Примусе эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб. — Но как только они что-то создают, они либо сами переезжают в адекватные страны, либо их перекупают, либо перекупают бизнес, в котором они это все изобретают. Поэтому на росте ВВП результаты ученых отражаются комично.

Бизнесмен высказал свою точку зрения на то, как должна работать наука.

— Очень часто в Беларуси в отношении науки сквозит: а где результаты? Но, мне кажется, если абстрагироваться и посмотреть на изобретения, на развитие технологий системно, на то, что должна делать наука, то от ученых нельзя требовать 25 изобретений в месяц.

Нельзя требовать миллион долларов прибыли от их работы. Ученые должны заботиться и развивать науку таким образом, чтобы исследовательские центры международных корпораций приходили и открывались в Беларуси, чтобы их приглашали на международные конференции с выступлениями об их докладах. Но мерять деньгами работу ученых неправильно. Ученые не должны зарабатывать валюту, они должны приводить сюда мысли, — считает Алексей Колб.  

 
 
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Эксперт поясняет, почему наука не может работать по плану.
 
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