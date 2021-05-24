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Маркетолог: «Как только наши ученые что-то создают, их сразу перекупают»
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Эксперт поясняет, почему наука не может работать по плану.
— Действительно, государственность в Беларуси ущербная, но ученые в Беларуси все-таки есть. И они готовы что-то создавать, — размышляет о белорусской науке на
Бизнесмен высказал свою точку зрения на то, как должна работать наука.
— Очень часто в Беларуси в отношении науки сквозит: а где результаты? Но, мне кажется, если абстрагироваться и посмотреть на изобретения, на развитие технологий системно, на то, что должна делать наука, то от ученых нельзя требовать 25 изобретений в месяц.
Нельзя требовать миллион долларов прибыли от их работы. Ученые должны заботиться и развивать науку таким образом, чтобы исследовательские центры международных корпораций приходили и открывались в Беларуси, чтобы их приглашали на международные конференции с выступлениями об их докладах. Но мерять деньгами работу ученых неправильно. Ученые не должны зарабатывать валюту, они должны приводить сюда мысли, — считает Алексей Колб.
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Эксперт поясняет, почему наука не может работать по плану.
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