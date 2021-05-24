Усов: «Середины нет, полутонов нет»

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о том, что когда происходит политическая катастрофа, каждый, даже самый крайний дом, неизбежно будет затронут последствиями.





– Как бы мы к кому не относились и не пытались оправдать чьи-либо действия или бездействие, в период исторического излома, социального напряжения (состояния войны) нет такого явления как непонимание или незнание, – пишет Павел Усов. – События в Беларуси 2020-2021 годов затронули в той или иной степени каждого человека. Сегодня нет безучастных, нет тех, кто стоит вне противостояния или пытается поместить себя над схваткой.

Сказать – меня это не интересует, мне все равно – означает моральное, психологическое оправдание и поддержку преступлений, которые творят власти.

Сегодня не знать и не понимать невозможно. Так или иначе, положение «Я вне» приведет к положению «Я в», только выбор будет сделан кем-то другим, а человек превратится в очередной инструмент преступления. Это касается военных, интеллигенция, рабочих, духовенства.

Когда происходит политическая катастрофа, каждый, даже самый крайний дом, неизбежно будет затронут последствиями.

Идеологический, ценностный, человеческий раскол произошел и люди либо продолжают бороться против системы, либо поддерживают ее существование, выполняя приказы, не вдаваясь в суть происходящего, не оценивая собственные действия, превращаясь в маленький винтик государственной машины террора.

Середины нет, полутонов нет. Избежать участия в противостоянии, в борьбе уже невозможно.