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Усов: «Середины нет, полутонов нет»
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог – о том, что когда происходит политическая катастрофа, каждый, даже самый крайний дом, неизбежно будет затронут последствиями.
– Как бы мы к кому не относились и не пытались оправдать чьи-либо действия или бездействие, в период исторического излома, социального напряжения (состояния войны) нет такого явления как непонимание или незнание, –
Сказать – меня это не интересует, мне все равно – означает моральное, психологическое оправдание и поддержку преступлений, которые творят власти.
Сегодня не знать и не понимать невозможно. Так или иначе, положение «Я вне» приведет к положению «Я в», только выбор будет сделан кем-то другим, а человек превратится в очередной инструмент преступления. Это касается военных, интеллигенция, рабочих, духовенства.
Когда происходит политическая катастрофа, каждый, даже самый крайний дом, неизбежно будет затронут последствиями.
Идеологический, ценностный, человеческий раскол произошел и люди либо продолжают бороться против системы, либо поддерживают ее существование, выполняя приказы, не вдаваясь в суть происходящего, не оценивая собственные действия, превращаясь в маленький винтик государственной машины террора.
Середины нет, полутонов нет. Избежать участия в противостоянии, в борьбе уже невозможно.
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Политолог – о том, что когда происходит политическая катастрофа, каждый, даже самый крайний дом, неизбежно будет затронут последствиями.
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