ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Усов: «Середины нет, полутонов нет»

24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о том, что когда происходит политическая катастрофа, каждый, даже самый крайний дом, неизбежно будет затронут последствиями.

Усов: «Середины нет, полутонов нет»

– Как бы мы к кому не относились и не пытались оправдать чьи-либо действия или бездействие, в период исторического излома, социального напряжения (состояния войны) нет такого явления как непонимание или незнание, – пишет Павел Усов. – События в Беларуси 2020-2021 годов затронули в той или иной степени каждого человека. Сегодня нет безучастных, нет тех, кто стоит вне противостояния или пытается поместить себя над схваткой.

Сказать – меня это не интересует, мне все равно – означает моральное, психологическое оправдание и поддержку преступлений, которые творят власти.

Сегодня не знать и не понимать невозможно. Так или иначе, положение «Я вне» приведет к положению «Я в», только выбор будет сделан кем-то другим, а человек превратится в очередной инструмент преступления. Это касается военных, интеллигенция, рабочих, духовенства.

Когда происходит политическая катастрофа, каждый, даже самый крайний дом, неизбежно будет затронут последствиями.

Идеологический, ценностный, человеческий раскол произошел и люди либо продолжают бороться против системы, либо поддерживают ее существование, выполняя приказы, не вдаваясь в суть происходящего, не оценивая собственные действия, превращаясь в маленький винтик государственной машины террора.

Середины нет, полутонов нет. Избежать участия в противостоянии, в борьбе уже невозможно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог – о том, что когда происходит политическая катастрофа, каждый, даже самый крайний дом, неизбежно будет затронут последствиями.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цена биткоина обрушилась почти наполовину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by