Тихановская: «Мы не остановимся на полумерах»

Источник материала: Салiдарнасць

Народный лидер провела пресс-брифинг по работе над делом о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета Ryanair и задержании Романа Протасевича.





По словам Светланы Тихановской, неизвестно, где и в каком состоянии находится блогер, преследуемый белорусскими властями:

– Есть большая вероятность, что в эту самую минуту он подвергается пыткам сотрудниками спецслужб.

Политик отметила, что вместе с ним была задержана его девушка София Сапега . Родственники говорят, что ее доставили на Окрестина. София – гражданка России, и правозащитники сообщают, что российский консул отказался оказывать помощь в ее деле.

Также она сообщила, что ее команда вторые сутки на связи с родителями Романа Протасевича:

– Они считают его героем и готовы бороться за свободу сына. Также я нахожусь на связи с Павлом Латушко, чтобы у нас была единая позиция по реагированию. У правительства Греции моя команда запросила информацию о том, что происходило в аэропорту Афин, поскольку менеджмент Ryanair заявил, что в самолете могли быть сотрудники спецслужб. К тому же сам Роман перед посадкой передавал, что за ним велась слежка.

Тихановская добавила, что ее Офис находится в контакте с министрами Ирландии и Польши, правительством Литвы .

– Сегодня вечером у меня будет звонок с представителем администрации Байдена. Только что мы провели звонок с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем – и обсудили с ним дальнейшие действия, – сказала она. – Мы настаиваем на реакции международного сообщества: введении новых санкций, исключении Беларуси из Международной организации гражданской авиации и запуске расследования, чтобы все виновные понесли ответственность. Также мы призываем приостановить членство Беларуси в организациях типа Интерпол, поскольку режим использует свое участие в них в политических целях.

Мы не остановимся на полумерах. Роман Протасевич, София Сапега и все заключенные по политическим мотивам белорусы должны выйти на свободу. Но важно помнить, что комплексно остановить политический и гуманитарный кризис в Беларуси смогут только новые свободные выборы президента.