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Что произошло с самолетом Ryanair – брифинг Минтранса Беларуси

24.05.2021 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Подробности об инциденте с аварийной посадкой самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair в национальном аэропорту "Минск" рассказывают на брифинге представители Министерства транспорта Беларуси – онлайн-трансляция.

Участие принимают:

директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский;

командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб;

гендиректор предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация" Леонид Чуро.

 
Теги: Минск
 
 
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