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Что произошло с самолетом Ryanair – брифинг Минтранса Беларуси
24.05.2021 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Подробности об инциденте с аварийной посадкой самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair в национальном аэропорту "Минск" рассказывают на брифинге представители Министерства транспорта Беларуси – онлайн-трансляция.
Участие принимают:
директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский;
командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб;
гендиректор предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация" Леонид Чуро.
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