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8 сериалов об убийствах в маленьких городах

24.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

8 сериалов об убийствах в маленьких городах

В маленьких городах у каждого жителя есть свои тайны, которые не должны стать достоянием общественности. А что, если случается убийство? Подобрали загадочные сериалы о расследованиях в маленьких городках. 

1. «Острые предметы»

Мини-сериал с Эми Адамс в главной роли. Ее героиня спустя какое-то время возвращается в родной провинциальный город для расследования убийства двух девочек. В итоге она обнаруживает, что с жертвами у нее много общего.

 

2. «Большая маленькая ложь»

В центре сюжета – три матери. Их объединяет некое убийство, которое произошло в детском саду на родительском собрании.

 

3. «Чужак»

Сериал основан на одноимённом романе Стивена Кинга – короле ужасов. В небольшом городке найден изуродованный труп мальчика. Вроде и убийцу вычислили достаточно оперативно, но улики противоречат друг другу. Так кто же виноват в смерти ребенка?

 

4. «Мистер Мерседес»

Еще одна история, основанная на романе Стивена Кинга. В центре сюжета – противостояние пожилого полицейского и психопата, давящего людей на машине. 

 

5. «Фортитьюд» 

Фортитьюд – живописный городок где-то на краю света. В нем нет преступности… вернее, не было. Однажды происходит зверское убийство ученого, что повергает в шок и местных жителей, и полицию, а расследование заходит в тупик. 


6. «Настоящий детектив»

В Луизиане в 1995 году происходит необычное убийство девушки, а через 17 лет события повторяются. Первое дело приходится повторно открывать. К чему приведет расследование?  


7. «Твин Пикс»

Твин Пикс – городок в живописной долине. Здесь с первого взгляда жизнь похожа на идиллию. Однако все разрушается, когда на берег озера выбрасывает тело пропавшей школьницы.

 

8. «Мейр из Исттауна» 

Мини-сериал с Кейт Уинслет в главной роли. В небольшом городке Пенсильвании происходит жестокое убийство. А главная героиня не только пытается вычислить преступника, но и разбираться в личной жизни. 

Фото: скриншот из видео

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В маленьких городах у каждого жителя есть свои тайны, которые не должны стать достоянием общественности. А что, если случается убийство? Подобрали загадочные...
 
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