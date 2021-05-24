8 сериалов об убийствах в маленьких городах

Источник материала: ОНТ

В маленьких городах у каждого жителя есть свои тайны, которые не должны стать достоянием общественности. А что, если случается убийство? Подобрали загадочные сериалы о расследованиях в маленьких городках.

1. «Острые предметы»

Мини-сериал с Эми Адамс в главной роли. Ее героиня спустя какое-то время возвращается в родной провинциальный город для расследования убийства двух девочек. В итоге она обнаруживает, что с жертвами у нее много общего.

2. «Большая маленькая ложь»

В центре сюжета – три матери. Их объединяет некое убийство, которое произошло в детском саду на родительском собрании.

3. «Чужак»

Сериал основан на одноимённом романе Стивена Кинга – короле ужасов. В небольшом городке найден изуродованный труп мальчика. Вроде и убийцу вычислили достаточно оперативно, но улики противоречат друг другу. Так кто же виноват в смерти ребенка?

4. «Мистер Мерседес»

Еще одна история, основанная на романе Стивена Кинга. В центре сюжета – противостояние пожилого полицейского и психопата, давящего людей на машине.

5. «Фортитьюд»

Фортитьюд – живописный городок где-то на краю света. В нем нет преступности… вернее, не было. Однажды происходит зверское убийство ученого, что повергает в шок и местных жителей, и полицию, а расследование заходит в тупик.





6. «Настоящий детектив»

В Луизиане в 1995 году происходит необычное убийство девушки, а через 17 лет события повторяются. Первое дело приходится повторно открывать. К чему приведет расследование?





7. «Твин Пикс»

Твин Пикс – городок в живописной долине. Здесь с первого взгляда жизнь похожа на идиллию. Однако все разрушается, когда на берег озера выбрасывает тело пропавшей школьницы.

8. «Мейр из Исттауна»

Мини-сериал с Кейт Уинслет в главной роли. В небольшом городке Пенсильвании происходит жестокое убийство. А главная героиня не только пытается вычислить преступника, но и разбираться в личной жизни.

Фото: скриншот из видео

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