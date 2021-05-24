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Все будут просить у вас рецепт! Вкусный салат из простых продуктов – курица, сыр, шампиньоны

24.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Все будут просить у вас рецепт! Вкусный салат из простых продуктов – курица, сыр, шампиньоны

Проверенный, бюджетный, простой и определенно очень вкусный салат! Все, кто его пробует, остаются в восторге и просят поделиться рецептом. Приготовьте и убедитесь сами!

Как готовить: обжарьте до золотистого цвета на небольшом количестве растительного масла 500 г шампиньонов и одну небольшую, мелкопорезанную луковицу.

Натрите на терке один плавленый сырок (подойдет «Дружба», «Оршанский и др.) и 3 вареных яйца. Мелко нарежьте или пропустите через пресс 3-4 зубика чеснока. Смешайте сыр, яйца и чеснок, заправьте 150-200 г майонеза.

400 г копченой курицы (грудка или бедра) нарежьте небольшими кубиками.

3 крупных помидора нарежьте тонкими кружочками.

Выкладывайте слоями:

- шампиньоны с луком;

- смесь с плавленым сыром;

- копченая курица;

- снова смесь с плавленым сыром;

- красиво выложите сверху помидоры.

Фото: vkuso.ru

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Проверенный, бюджетный, простой и определенно очень вкусный салат! Все, кто его пробует, остаются в восторге и просят поделиться рецептом. Приготовьте и убедитесь...
 
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