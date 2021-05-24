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Все будут просить у вас рецепт! Вкусный салат из простых продуктов – курица, сыр, шампиньоны
Источник материала: ОНТ
Проверенный, бюджетный, простой и определенно очень вкусный салат! Все, кто его пробует, остаются в восторге и просят поделиться рецептом. Приготовьте и убедитесь сами!
Как готовить: обжарьте до золотистого цвета на небольшом количестве растительного масла 500 г шампиньонов и одну небольшую, мелкопорезанную луковицу.
Натрите на терке один плавленый сырок (подойдет «Дружба», «Оршанский и др.) и 3 вареных яйца. Мелко нарежьте или пропустите через пресс 3-4 зубика чеснока. Смешайте сыр, яйца и чеснок, заправьте 150-200 г майонеза.
400 г копченой курицы (грудка или бедра) нарежьте небольшими кубиками.
3 крупных помидора нарежьте тонкими кружочками.
Выкладывайте слоями:
- шампиньоны с луком;
- смесь с плавленым сыром;
- копченая курица;
- снова смесь с плавленым сыром;
- красиво выложите сверху помидоры.
Фото:
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Проверенный, бюджетный, простой и определенно очень вкусный салат! Все, кто его пробует, остаются в восторге и просят поделиться рецептом. Приготовьте и убедитесь...
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