Рассердившийся из-за икоты щенок стал звездой соцсетей. Посмотрите, какой смешной!

Источник материала: ОНТ

Домашние питомцы могут поднять настроение даже в самый хмурый день. Икающий щенок, ставший героем популярного ролика, доказал это.

На кадрах малыш сидит в кресле и икает. Это «занятие» так утомило его, что щенок разозлился и начал лаять и ворчать. Ролик с участием сердитого питомца покорил пользователей Сети и набрал свыше 17 млн просмотров на YouTube.

«Я тоже злюсь на себя, когда икаю, но это выглядит даже близко не так мило», «Это очень мило и смешно», «Может, это рабочий способ борьбы с икотой? Ну, как задерживать дыхание», – написали в комментариях.

ФОТО: pixabay

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