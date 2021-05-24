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Рассердившийся из-за икоты щенок стал звездой соцсетей. Посмотрите, какой смешной!

24.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рассердившийся из-за икоты щенок стал звездой соцсетей. Посмотрите, какой смешной!

Домашние питомцы могут поднять настроение даже в самый хмурый день. Икающий щенок, ставший героем популярного ролика, доказал это. 

На кадрах малыш сидит в кресле и икает. Это «занятие» так утомило его, что щенок разозлился и начал лаять и ворчать. Ролик с участием сердитого питомца покорил пользователей Сети и набрал свыше 17 млн просмотров на YouTube.

«Я тоже злюсь на себя, когда икаю, но это выглядит даже близко не так мило», «Это очень мило и смешно», «Может, это рабочий способ борьбы с икотой? Ну, как задерживать дыхание», – написали в комментариях. 

ФОТО: pixabay

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Домашние питомцы могут поднять настроение даже в самый хмурый день. Икающий щенок, ставший героем популярного ролика, доказал это.  На кадрах малыш сидит в кресле и...
 
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