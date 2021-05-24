|
Рассердившийся из-за икоты щенок стал звездой соцсетей. Посмотрите, какой смешной!
Источник материала: ОНТ
Домашние питомцы могут поднять настроение даже в самый хмурый день. Икающий щенок, ставший героем популярного ролика, доказал это.
На кадрах малыш сидит в кресле и икает. Это «занятие» так утомило его, что щенок разозлился и начал лаять и ворчать. Ролик с участием сердитого питомца покорил пользователей Сети и набрал свыше 17 млн просмотров на YouTube.
«Я тоже злюсь на себя, когда икаю, но это выглядит даже близко не так мило», «Это очень мило и смешно», «Может, это рабочий способ борьбы с икотой? Ну, как задерживать дыхание», – написали в комментариях.
ФОТО: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Домашние питомцы могут поднять настроение даже в самый хмурый день. Икающий щенок, ставший героем популярного ролика, доказал это. На кадрах малыш сидит в кресле и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)