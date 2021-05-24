Успешные люди без высшего образования. Как они смогли добиться таких высот?

Источник материала: ОНТ

«Учись в школе хорошо, а дальше в университет поступишь. Станешь большим человеком» – часто слышали мы от родителей. И хорошее образование действительно необходимо! Но в истории есть примеры, когда больших высот добивались люди без всякого образования. Вот они – эти легендарные исключения из правил.

Томас Эдисон



Фото: naked-science.ru

Американский инженер вошел в историю как один из самых известных изобретателей всех времен. В общей сложности он получил тысячу патентов, в их число входят электролампочка, кинокамера, а также фонограф. С помощью своих гениальных изобретений он достиг статуса мультимиллионера. При этом Эдисон не учился не только в высшем учебном заведении, но даже в школе задержался всего на три месяца, а затем из-за болезни перестал ее посещать. Ему повезло, поскольку его мама была школьной учительницей и смогла дать сыну нужные знания.

Бенджамин Франклин



Фото: nbcnews.com

Бенджамин Франклин был весьма разносторонним. Он занимался наукой и разработкой изобретений, одновременно сделал дипломатическую и политическую карьеру, а также был литератором. Бенджамин Франклин ходил в школу, однако ушел из нее в десять лет и далее работал на своего отца. Через некоторое время перешел на работу к старшему брату в качестве полиграфиста (в семье было двадцать детей, при этом Франклин был самым младшим сыном). Ранний опыт работы помог Бенджамину достичь таких высот.

Билл Гейтс



Фото: istmira.com

Билл Гейтс проучился в Гарварде всего два года, и затем его оттуда выгнали. Далее он пришел в сферу программного обеспечения, основал фирму Microsoft и вошел в число обладателей наибольшего состояния в мире. В числе прочего он бескорыстно финансово помогал Гарварду. В результате спустя три десятилетия за его заслуги диплом ему все-таки вручили.

Джон Д. Рокфеллер – старший



Фото: zen.yandex.ru

Джон был самым первым в США человеком, который получил статус миллиардера. Школу он оставил за пару месяцев до дня, когда ему должны были вручить диплом о завершении обучения. Вместо этого Рокфеллер выбрал коммерческий колледж. В 1870 году он создал Standard Oil Company, с помощью которой он смог заработать миллиарды долларов до момента, пока администрация США не раздробила его компанию. Причина была проста – компания являлась монополистом в нефтяной сфере. В последние десятилетия своей жизни Рокфеллер интенсивно вкладывался в благотворительные проекты в образовательной и здравоохранительной отраслях.

Уолт Дисней



Фото: zen.yandex.ru

Дисней расстался со школой в 16 лет, чтобы добровольно уйти в армию. Однако туда его не взяли по причине молодого возраста. В результате он вступил в Красный крест по поддельным документам. Его отправили во Францию, где он стал работать на скорой помощи. Стены этого автомобиля были обклеены изображениями мультяшек, и именно они впоследствии стали героями его произведений. Диснею, когда он добился успеха, также был выдан документ об окончании школы (символический), а случилось это в 58 лет.

Ричард Брэнсон



Фото: blog.platincoin.com

Сейчас у него есть титул, и к нему обращаются «сэр». Однако в школе он страдал дислексией, поэтому учебу оставил в 16 лет. После этого он отправился в Лондон, где начал свою успешную карьеру с издания журнала Student. В итоге он основал массу фирм под общим лейблом Virgin. В числе первых – Virgin Mobile, Virgin Records и Virgin Atlantic Airways.

По материалам сайта donpi.ru

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